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محافظات

البلطي بـ100 جنيه، تجار السمك بالأقصر: غلق بحيرة ناصر وراء ارتفاع الأسعار (بث مباشر)

سوق السمك بالأقصر،
سوق السمك بالأقصر، فيتو

تقدم «بوابة فيتو» بثا مباشرا من داخل سوق مدينة الأقصر بشرق السكة الحديدية، اليوم الثلاثاء، رصدت فيه أسعار السمك التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا تزامنًا مع حملات المقاطعة في الإسكندرية وبورسعيد ومطروح، ولم تشهد المحافظة أي حملات للانضمام إلى المقاطعة.

مقاطعة الأسماك 

وأكد عدد من تجار الأسماك بمحافظة الأقصر لـ«بوابة فيتو» أن سر ارتفاع أسعار السمك هو غلق بحيرة ناصر بمحافظة أسوان التي تعد أهم مصادر الثروة السمكية وتُصدر أسماكها إلى محافظات مصر .

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سبب ارتفاع سعر السمك

وأوضحوا أن السبب وراء الغلق الذي قابله ارتفاع أسعار السمك البلطي، هو فترة التكاثر الجنسي «التزاوج»، حيث تحرص السلطات المشرفة على الثروة السمكية، على غلق البحيرة من 15 أبريل حتى أوائل شهر يونيو، بشكل سنوي، ومن المقرر أن تشهد أسعار سمك المزارع ارتفاعا ملحوظا بقيمة 20 إلى 30 جنيها للكيلو، مشيرين إلى أن أسماك نهر النيل لم تشهد أي ارتفاعا.

أسعار الأسماك اليوم

وسجل سعر كيلو البلطى الصغير 50 جنيها، والمتوسط 75 جنيها والكبير 100 جنيه، فيما استقر سعر كيلو القرموط النيلي عند 45 جنيها وقشر البياض عند 40 جنيها، وشهدت عملية الإقبال توافد متوسط حسب تعاملات اليوم الثلاثاء من منتصف الأسبوع الجاري.

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