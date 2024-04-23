أهالي دمياط يتحدون جشع التجار، نجاح حملة مقاطعة شراء الأسماك في يومها الأول

شهدت الحملة الشعبية لمقاطعة شراء الأسماك بدمياط نجاحا كبيرا فى يومها الأول، بعد الاستجابة العريضة من المواطنين لعدم شراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعاره.

وبدأت كثافة المواطنين تقل فى أسواق السمك التى كانت فى نفس التوقيت من العام السابق تشهد زحاما كبيرا.

ودشن عدد من أهالي محافظة دمياط حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.

تأكيدات باستمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بدمياط

وأكد عدد من المواطنين استمرارهم في حملة مقاطعة شراء الأسماك بدمياط، لحين عودة أسعارها بشكل طبيعي دون مبالغة التجار، مشيرين إلى أن الأسماك بمحافظة دمياط أغلبها تخرج من بحيرة المنزلة ونهر النيل والبحر المتوسط ورغم ذلك أسعارها أغلى من المحافظات الأخرى،

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واستنكر أبناء محافظة دمياط الداعمين لمقاطعة شراء الأسماك ارتفاع أسعار كافة أنواع الأسماك بشكل مبالغ فيه خاصة خلال شهر رمضان الماضي وعقب عيد الفطر حيث تخطت أغلب الأنواع 100جنيه، وأكد أبناء دمياط أن دمياط محافظة الصيد والصيادين وبها مايقرب من 65 %من أسطول الصيد المصري بعزبة البرج ولها عدة سواحل البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة ومجري نهر النيل وهي جميعها مصادر لصيد الأسماك وبالرغم من ذلك تعاني دمياط من ارتفاع أسعار الأسماك. لذلك دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحملة والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.



وقال أيمن الحجري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بداية من اليوم مقاطعة في محافظة دمياط للأسماك بجميع أنواعها حتى تعود الأسعار إلى الطبيعي، المقاطعة في بورسعيد والاسماعلية والتي حققت نجاحا باهرا.

وكتبت إحدى الصفحات الشهيرة بدمياط: "حملة أبناء محافظة دمياط وكل المحافظات لمقاطعة الأسماك.. مقاطعة شراء السمك لمدة أسبوع أسباب الحملة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق بشكل خرافي، الحملة تبدأ من اليوم ٢٣ / ٤ ولمدة أسبوع قابل للزيادة لحين نزول السعر لكي يصبح في متناول الجميع، سردين إيه اللي بـ١٥٠ج، شبار اية اخضر اية ٢٠٠ج السبيا والجمبرى بقى من المحرمات، بورسعيد سبقتنا والأسعار نزلت 20٪ في أول يوم.. إحنا عندنا بحر أبيض وبحر متوسط وقناة السويس وبحيرات ومزارع أسماك.. مقاطعة للسمك لمدة أسبوع لحين تحسن الأسعار".

مقاطعة الزبائن شراء الأسماك

وقد أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في نهاية اليوم الاول من المقاطعة، للتخلص من الاسماك التي مع كل تاجر ليتراجع الجمبري سعر الشبار الأبيض من 100 إلى 60 جنيها وأيضا تخفيض سعر البوري من 120 إلى 70 جنيها، وعلى الرغم من ذلك قرر المواطنون استمرار المقاطعة ورفض الشراء، وعروض اليوم الواحد من قبل التجار لمحاولة افشال المقاطعة.



ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين على مقاطعة شراء الأسماك لحين عودتها لأسعارها الطبيعية بعد الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية.