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محافظات

حملات مقاطعة الأسماك تصل الإسكندرية، والصيادون يبررون ارتفاع الأسعار: "كل حاجة غليت"

حملات مقاطعه الأسماك،
حملات مقاطعه الأسماك، فيتو

انتقلت حملات مقاطعة الأسماك من بورسعيد إلى الإسكندرية،  لكن حتي الآن الحملة في الثغر لم تتخط حدود الفيس بوك، وسط ترقب في الأسواق لمدى تأثير حملات المقاطعة في المدينة، حيث تسير الأمور بشكل عادي حتى الآن. 

ارتفاع تكاليف الصيد السبب

في لقاء مع فيتو، قال فرج أنس، صياد وبائع أسماك: “أسباب ارتفاع الاسماك يأتي لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار كل السلع في مصر وزيادة تكاليف النقل للمحلات، بالإضافة إلي أن رزق الصيد نفسه قل، وارتفاع مصاريف الصيد ومعداته والايدي العامله في ظل غلاء الأسعار والمنتجات المختلفة، فنحن مواطنين نتأثر بأي ارتفاع ولدينا أسر لديها مصروفات”.

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تاجر الجملة والحكومة السبب

وأضاف محمود عبده؛ بائع أسماك، لـ فيتو: “تاجر الجملة هو من يتحكم في الأسعار صعود أو هبوط فهو يحسب تكاليف نقله وعمالة وارباحه وخلافه ثم انا كبائع أو تاجر اقوم بحسبتي وابيع وهامش ربحي بسيط للغاية، وأسعار بيع الأسماك في المنافذ الحكومية وأسماك المزارع  تقل عن أسعارنا ٥ جنيهات بحد أقصى، فكان من الأولى أن تخفض الحكومة اسعارها اولا وتراقب المزارع التي تخضع لها وتقلل  تصدير الأسماك والسلع المختلفة التي يحتاجها الشعب حتي تتراجع الأسعار”.

الغرفة التجارية تراقب

من جانبها أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسكندرية انها تتابع حملات مقاطعة الأسماك عن كثب وهناك تحركات لمحاولة احتواء الأمور لكن هناك عدة عوامل تحكم السوق من ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد والنقل وخلافه، مضيفة “سنحاول العمل على تخفيض الأسعار”.

 

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