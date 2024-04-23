الأربعاء 24 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، والزمالك يعلن جاهزية زيزو وعمر جابر لمباراة دريمز الغاني

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

تأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليتأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا بمجموع اللقاءين (5-4).

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وكان الهلال يحتاج لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إلا أن الأزرق لم يستطع ليتأهل العين للمباراة النهائية.

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

إمام عاشور، انتشر عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطلب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وأكدت التقارير المنتشرة أن أمام عاشور طلب فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي الأهلي بعد تمسك الإدارة به وعدم الرحيل عن الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من نفي فريق التعاون السعودي الدخول في مفاوضات سرية أو جادة مع إمام عاشور ولكن أشارت التقارير إلى أن اللاعب يتلقى عروضا أخرى من فريق بالدوري السعودي.

الأهلي يتوج بالبطولة الأفريقية للطائرة بعد الفوز على مولودية بوسالم

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز 3-0 أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة عدد كبير من الأندية.

الكونغولي أرسين زولا لاعب الكويت الكويتي يعتنق الإسلام ويبدل اسمه لـ مالك (فيديو وصور)

أعلن نادي الكويت الكويتي اعتناق الكونغولي أرسين زولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الدين الإسلامي مساء اليوم الثلاثاء وأعلن إسلامه في جامع زيد محمد الميلم.

وأوضح نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي اعتناق أرسين زولا الإسلام وتغير اسمه لـ “ مالك”.
ونشر نادي الكويت الكويتي بيانا رسميا يعلن فيه اعتناق محترف الفريق أرسين زولا الإسلام، وأعلن اللاعب إسلامه في جامع  زيد محمد الميلم، وجاء البيان كالتالي:"

الزمالك يعلن جاهزية زيزو وعمر جابر لمباراة دريمز الغاني

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "زيزو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء، وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم، في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في مران اليوم.

التعاون السعودي يحسم موقفه من التعاقد مع إمام عاشور وزيزو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة رغبة نادي التعاون في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء تفيد  بتفاوض نادي التعاون السعودي مع الثنائي إمام عاشور وزيزو لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

43 مليون جنيه إسترليني تنتظر الأهلي في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه للموافقة على عرض ضخم لبث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

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