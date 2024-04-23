الكونغولي أرسين زولا لاعب الكويت الكويتي يعتنق الإسلام ويبدل اسمه لـ مالك (فيديو وصور)

أعلن نادي الكويت الكويتي اعتناق الكونغولي أرسين زولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الدين الإسلامي مساء اليوم الثلاثاء وأعلن إسلامه في جامع زيد محمد الميلم.

وأوضح نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي اعتناق أرسين زولا الإسلام وتغير اسمه لـ “ مالك”.

أرسين زولا لاعب الكويت الكويتي يعتنق الإسلام

ونشر نادي الكويت الكويتي بيانا رسميا يعلن فيه اعتناق محترف الفريق أرسين زولا الإسلام، وأعلن اللاعب إسلامه في جامع زيد محمد الميلم، وجاء البيان كالتالي:"

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محترف نادي الكويت المدافع ارسين زولا يعتنق الدين الإسلامي بحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم ومدرب الفريق نبيل معلول في مسجد الميلم غير اسمه إلى مالك ( الحمد لله رب العالمين اللهم ثبته على دينك دين الحق اللهم امين يارب العالمين ) 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🕋🕋 pic.twitter.com/3AAeNp5cRg — القلاف منطقة الروضه مشجع نادي الكويت ❤️ (@allawy_kuw) April 23, 2024

وكان نادي الكويت الكويتي قد تعاقد مع المحترف الكونغولي أرسين زولا صاحب الـ "28" عاما، قادما من الوداد المغربي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لزولا الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، أن لعب لأندية شباب المحمدية المغربي وتي بي مازيمبي.