الكونغولي أرسين زولا لاعب الكويت الكويتي يعتنق الإسلام ويبدل اسمه لـ مالك (فيديو وصور)
أعلن نادي الكويت الكويتي اعتناق الكونغولي أرسين زولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الدين الإسلامي مساء اليوم الثلاثاء وأعلن إسلامه في جامع زيد محمد الميلم.
وأوضح نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي اعتناق أرسين زولا الإسلام وتغير اسمه لـ “ مالك”.
أرسين زولا لاعب الكويت الكويتي يعتنق الإسلام
ونشر نادي الكويت الكويتي بيانا رسميا يعلن فيه اعتناق محترف الفريق أرسين زولا الإسلام، وأعلن اللاعب إسلامه في جامع زيد محمد الميلم، وجاء البيان كالتالي:"
وكان نادي الكويت الكويتي قد تعاقد مع المحترف الكونغولي أرسين زولا صاحب الـ "28" عاما، قادما من الوداد المغربي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وسبق لزولا الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، أن لعب لأندية شباب المحمدية المغربي وتي بي مازيمبي.
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