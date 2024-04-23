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رياضة

التعاون السعودي يحسم موقفه من التعاقد مع إمام عاشور وزيزو

زيزو وإمام عاشور،
زيزو وإمام عاشور، فيتو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة رغبة نادي التعاون في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء تفيد  بتفاوض نادي التعاون السعودي مع الثنائي إمام عاشور وزيزو لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رغبة التعاون بالتعاقد مع إمام عاشور وزيزو 

ووفقا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية على لسان مصدر مسئول في نادي التعاون، فإن نادي التعاون ليس لديه نية بالتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

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وتابع:" نادي التعاون لا يعلم أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.

وأتم المصدر حديثه مع الصحيفة موجهًا رسالة إلى جمهور التعاون، قائلًا:" الموسم لم ينتهِ بعد، ومتبقٍ سبعة مواجهات تعد مهمة لنا، وننافس على مراكز متقدمة، وسندخل فيها كمباريات الكؤوس، ونتمنى منكم دعمنا".

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 48 نقطة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز للقاء العودة أمام فريق دريمز بطل غانا فى إياب دور نصف النهائي على ملعب بابا يارا.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات  فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني.

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