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رياضة

43 مليون جنيه إسترليني تنتظر الأهلي في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2025، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه للموافقة على عرض ضخم لبث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 


وكشفت صحيفة "ذا صن" أن الفيفا تلقى عرضا من إحدى الشركات الكبرى لبث مباريات البطولة التي تشهد مشاركة 32 ناديا من بينها 12 فريقا أوروبيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفيفا يستهدف الحصول على 3 ملايين و200 ألف جنيه إسترليني لبيع حقوق بث البطولة.

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وتابعت: "لكن العرض المقدم لبث المباريات من هذه الشركة وصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني عبر الاشتراك في تطبيق (أبل) للهواتف المحمولة".

43 مليون جنيه إسترليني تنتظر الأهلي في مونديال الأندية 2025

وأكدت الصحيفة أن كل فريق يشارك في البطولة قد يحصل على ما لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني.

وتشهد البطولة مشاركة 3 أندية عربية بشكل رسمي حتى الآن: الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي.

وتأكدت مشاركة 24 فريقا حتى الآن في البطولة بينهم الثلاثي العربي، بجانب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس وإنتر (إيطاليا)، بورتو وبنفيكا (البرتغال)، وبايرن ميونخ وبورسيا دورتموند (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، باريس سان جيرمان (فرنسا).

ويشارك أيضا أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي (البرازيل)، ليون ومونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (أمريكا)، أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، أولسان (كوريا الجنوبية).

يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، فرصة للعب في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنها محفوفة بالمخاطر وصعبة للغاية.

كأس العالم للأندية 2025

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية أول كأس عالم للأندية بنظامها الجديد الموسع، في حدث تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم.  

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 32 ناديا من مختلف القارات، للمرة الأولى في التاريخ.

ميسي يفقد أول فرصة وأمامه أخرى 

وفقد ميسي أول فرصة في المشاركة لكأس العالم للأندية بعدما خسر في ربع نهائي كأس الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي، وغادر البطولة مبكرًا. 

 

وحسب تقرير صحيفة سبورت، فإن الفرصة الوحيدة أمام ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هي المشاركة مع إنتر ميامي كمستضيف للبطولة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الفوز بالدوري الأمريكي هذا الموسم. 

أتلتيكو مدريد يشارك في كأس العالم للأندية 2025 على حساب برشلونة

فرصة وحيدة أمام ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

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فرصة وحيدة أمام ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

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