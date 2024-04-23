الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف تروسارد في الشوط الأول (صور)

تقدم فريق أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي

سجل هدف أرسنال اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل ارسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

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في خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: دودري بيتروفيتش.

في خط الدفاع: ألفي جيلكريست، أكسيل ديساسي، بنوا بدياشيلي، ماركو كوكوريلا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويختلف واقع الفريقين خلال منافسات الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي، حيث يتصدر أرسنال ترتيب البريميرليج في الوقت الراهن برصيد 74 نقطة جمعها من 23 انتصارًا و5 تعادلات إلى جانب 5 هزائم.

يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة جمعها من 13 انتصارًا و8 تعادلات و10 هزائم.

بديل محمد النني في أرسنال الموسم المقبل

اقترب محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بديل محمد النني، في فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة، إذ ينتهي عقد اللاعب المصري بنهاية الموسم الحالي صيف 2024.

وأشارت شبكة "فوتبول إنسايدر" إلى أن نادي أرسنال يخطط إلى التعاقد مع لاعب وسط فريق أستون فيلا، دوجلاس لويس سواريس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه من المتوقع أن يغادر محمد النني النادي هذا الصيف، مما قد يفسح المجال لـ ميكيل أرتيتا، بالتوقيع مع لاعب خط وسط آخر بأموال كثيرة بعد وصول ديكلان رايس العام الماضي.

وشارك الدولي البرازيلي دوجلاس لويز في 46 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.