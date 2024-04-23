العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)
تأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليتأهل العين لنهائي دوري أبطال اسيا بمجموع اللقاءين (5-4).
وكان الهلال يحتاج لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إلا أن الأزرق لم يستطع ليتأهل العين للمباراة النهائية.
أهداف مباراة الهلال والعين
افتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين نيفيز من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 4، وتعادل العين سريعا عن طريق إيريك جورجينس دو مينيزيس في الدقيقة 12، وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 51.
تشكيل الهلال أمام العين
وجاء تشكيل الهلال أمام العين كالتالي:"
في حراسة المرمى: ياسين بونو.
في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسن التمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني
في خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل
في خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – صالح الشهري
تشكيل العين ضد الهلال
بينما جاء تشكيل العين أمام الهلال كالتالي:"
في حراسة المرمى: خالد عيسى
في خط الدفاع: إيريك جورجينس – خالد الهاشمي – بندر الأحبابي – كوامي أوتون
في خط الوسط: يونج وو بارك – يحيى نادر – أحمد برمان
في خط الهجوم: أليخاندرو روميرو - سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس
يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.
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