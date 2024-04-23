الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور، انتشر عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطلب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وأكدت التقارير المنتشرة أن أمام عاشور طلب فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي الأهلي بعد تمسك الإدارة به وعدم الرحيل عن الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من نفي فريق التعاون السعودي دخول في مفاوضات سرية أو جادة مع إمام عاشور ولكن أشارت التقارير إلى أن اللاعب يتلقي عروضا أخرى من فريق بالدوري السعودي.

رد النادي الأهلي 

وصرح مصدر مقرب من اللاعب أن كل ما يقال حاليا غير صحيح بالمرة فلا يوجد عروض سعودية وصلت للنادي أو اللاعب.

وأكد المصدر أن هناك شركات تسويق تسعى للتعاقد مع إمام عاشور من خلال تحضير عروض من الدوري السعودي ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات جدية أو عروض رسمية حتى الآن.

 

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة رغبة نادي التعاون في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء تفيد  بتفاوض نادي التعاون السعودي مع الثنائي إمام عاشور وزيزو لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رغبة التعاون بالتعاقد مع إمام عاشور وزيزو 

ووفقا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية على لسان مصدر مسئول في نادي التعاون، فإن نادي التعاون ليس لديه نية بالتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتابع:" نادي التعاون لا يعلم أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.

وأتم المصدر حديثه مع الصحيفة موجهًا رسالة إلى جمهور التعاون، قائلًا:" الموسم لم ينتهِ بعد، ومتبقٍ سبعة مواجهات تعد مهمة لنا، وننافس على مراكز متقدمة، وسندخل فيها كمباريات الكؤوس، ونتمنى منكم دعمنا".

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 48 نقطة.

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي. 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

Advertisements

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إمام عاشور التعاون السعودي نادي التعاون السعودي نادي التعاون

مواد متعلقة

قناة الأهلي: مروان عطية ضمن قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي

الخطيب يحضر مباراة الأهلي ومولودية بوسالم التونسي بنهائي البطولة الأفريقية للأندية

الكرة الطائرة، جماهير الأحمر ترفع لافتة 74 في مباراة الأهلي ومولودية بوسالم

الأهلي يعلق على عودة مصابيه للتدريبات قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي (صور)

بشرى قبل مواجهة مازيمبي،عودة رباعي الأهلي للتدريبات الجماعية

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي

مروان عطية وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي قبل موقعة مازيمبي

ثلاثي الأهلي يشاركون في التدريبات الجماعية وحسم موقفهم من مباراة مازيمبي

ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية