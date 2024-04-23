حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

إمام عاشور، انتشر عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطلب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وأكدت التقارير المنتشرة أن أمام عاشور طلب فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي الأهلي بعد تمسك الإدارة به وعدم الرحيل عن الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من نفي فريق التعاون السعودي دخول في مفاوضات سرية أو جادة مع إمام عاشور ولكن أشارت التقارير إلى أن اللاعب يتلقي عروضا أخرى من فريق بالدوري السعودي.

رد النادي الأهلي

وصرح مصدر مقرب من اللاعب أن كل ما يقال حاليا غير صحيح بالمرة فلا يوجد عروض سعودية وصلت للنادي أو اللاعب.

وأكد المصدر أن هناك شركات تسويق تسعى للتعاقد مع إمام عاشور من خلال تحضير عروض من الدوري السعودي ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات جدية أو عروض رسمية حتى الآن.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة رغبة نادي التعاون في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء تفيد بتفاوض نادي التعاون السعودي مع الثنائي إمام عاشور وزيزو لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رغبة التعاون بالتعاقد مع إمام عاشور وزيزو

ووفقا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية على لسان مصدر مسئول في نادي التعاون، فإن نادي التعاون ليس لديه نية بالتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

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وتابع:" نادي التعاون لا يعلم أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.

وأتم المصدر حديثه مع الصحيفة موجهًا رسالة إلى جمهور التعاون، قائلًا:" الموسم لم ينتهِ بعد، ومتبقٍ سبعة مواجهات تعد مهمة لنا، وننافس على مراكز متقدمة، وسندخل فيها كمباريات الكؤوس، ونتمنى منكم دعمنا".

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.