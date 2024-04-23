الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس المصرية للمعارض: نعمل على إقامة معرض للمنتجات المصرية الصينية لفتح الطريق أمامها للسوق الأفريقية

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

أكد اللواء شريف الماوردي  رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على العمل على  إقامة معرض للمنتجات المصرية الصينية في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس وزراء البلدين، ووزيري التجارة والصناعة في البلدين بهدف  تصدير المنتجات المصرية والصينية للدول الأفريقية وفتح أسواق لهما في القارة الأفريقية.

معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE )

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في  المؤتمر الصحفي بالقاهرة  حول  معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE )،والتي نظمته  السفارة الصينية بالقاهرة، وإدارة معرض الصين الدولي للاستيراد، والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات بشنغهاي بالتعاون مع المركز الصيني المصري، ومن المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر 2024 بمدينة شنغهاي الصينية.

 

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فتح أسواق جديدة في الصين

ورحب  الماوردي  خلال كلمته بالتعاون مع الجانب الصيني وإعلانه مشاركة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمعرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) فهو يعد فرصة هائلة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وفتح أسواق جديدة في الصين.

ووقع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض  المؤتمر  بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني للحفاظ على أواصر التعاون بين البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الصين.

المشاركون في معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE )

شارك في المؤتمر  الصحفي تشانغ تشاويانغ الوزير الصيني بالسفارة، ولي قوه تشينغ نائب المدير العام لإدارة معرض الصين الدولي ومسئولي السفارة الصينية بالقاهرة، وإدارة المعرض، بجانب أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية الصداقة المصرية الصينية.

ما هو معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)؟

ويعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، أول معرض على المستوى الوطني يركز على الاستيراد في العالم، ومنصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى، ويقام  المعرض سنويًا في مركز شانغهاي الوطني للمؤتمرات والمعارض، تُعقد الدورة السابعة في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024، تشارك فيه أكثر من 128 دولة، أكثر من 500 مؤسسة عالمية عارضة، ويعد فرصة هائلة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وفتح أسواق جديدة.

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اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض التجارة والصناعة

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