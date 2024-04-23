تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل عن تحديات مبادرة تواصل

نظم كل من مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي ورشة عمل بمقر المركز القومي للبحوث، للإعلان عن أولي تحديات مبادرة تواصل والخاصة بقطاع الاقتصاد الاخضر والاستدامة، وذلك بعد إطلاق مبادرة تواصل في شهر فبراير الماضي علي هامش المعرض السلبي الأول والذي نظمها مركز تحديث الصناعة، حيث يأتى هذا في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالأكاديميا.

وتم خلال ورشة العمل شرح كيفية الاشتراك في المبادرة والتحديات المطروحة من خلال المشاكل التي تواجه المجتمع الصناعي وعرض كيفية التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بمبادرة "بنك الابتكار المصري" والتي تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في سياسات التنمية الصناعية وايجاد حلول فعالة للمشاكل من خلال الاستفادة بالمراكز العلمية.

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وتستهدف المبادرة أيضا القطاعات الصناعية وتحديد التحديات الصناعية ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية، الصناعات الكيماوية، البلاستيك والمطاط، كما ستركز أيضًا على التحديات الصناعية الأكثر تأثيرًا في المستهدفات القومية مثل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أو المرتبطة بالمشروعات القومية المنفذة من خلال مركز تحديث الصناعة.

10 برامج تمويلية لدعم الصناعة من "تحديث الصناعة"، تعرف عليهم

أعلن مركز تحديث الصناعة عن توفير حزم تمويلية جديدة يتم تقديمها من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه، على أن تشمل هذه الحزم التمويلية الآتي:

1- برنامج تمويل المعارض الخارجية والبعثات التجارية.

2- برنامج تمويل الصادرات.

3- برنامج تمويل الأنشطة الصناعية للمشروعات حديثة التأسيس.

4- برنامج تمويل الأصول الثابتة.

5- برنامج تمويل الآلات والمعدات سواء للمجمعات الصناعية أو للمصانع الفردية.

6- برنامج تمويل مستثمري (مجمع كريو) مدينة طربول الصناعية (لتملك الوحدات الصناعية المخصصة لهم) بالإضافة إلى تمويل المعدات والآلات بمدينة طربول الصناعية.

7- تمويل رأس المال العامل بمختلف انواعه.

8- خطابات ضمان واعتمادات مستندية للشركة المصرية محل التمويل.

9- تمويلات مضمنة بمختلف انواعها.

10- برنامج تمويل مستثمرى مجمعات صناعية تابعة لهيئة التنمية الصناعية لتملك الوحدات الصناعية جاهزة للتشغيل بالاضافة إلى تمويل معدات.

ويأتي هذا في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بتوفير كل ما هو محفز للصناعة المصرية، ضمن اهتمام الدولة المصرية بملف الصناعة والصادرات.

152 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية

وأعلنت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من هنا

ودعت دعاء سليمة، جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الآتية "الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للاستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، حيث يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الإلكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضًا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الإلكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.