الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الكركم، يطهر الحروق ويقاوم الالتهابات ويحمي من السرطان

فوائد الكركم، فيتو
فوائد الكركم، فيتو

فوائد الكركم، الكركم من النباتات الشهيرة التي تستخدم كنوع من التوابل وله لون صريح ونكهة مميزة ويدخل فى صناعة الألوان والأدوية.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من النباتات التى تعد من الفصيلة الزنجبيلية وهو يتميز بلون صريح ونكهة مميزة ويستخدم في الطهي والوصفات التجميلية ويدخل في صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

Advertisements

عناصر غذائية مهمة موجودة في الكركم 

وأضاف السيد، أن الكركم له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم مثل السيلينيوم والزنك والنحاس والمنجنيز وفيتامين سي والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد الكركم، فيتو 

فوائد الكركم 

وتابع، أن الكركم له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الكركم:

  • يساعد في علاج الصدفية والتهابات الجلد.
  • يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل.
  • يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.
  • يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.
  • يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.
  • يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.
  • يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي مهم لمرضى السكر، ولكن يجب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد في مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يساعد فى علاج التهابات المعدة لاحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.
  • يساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوي المناعة.
  • يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.
  • يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
txt

فوائد الكنتالوب، لصحة الجهاز الهضمي وترطيب الجسم

txt

فوائد البصل، يحمي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكركم فوائد الكركم عناصر غذائية مهمة موجودة في الكركم الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الكركدية، منعش فى حر الصيف وينشط الجسم ويقوى المناعة

فوائد الخيار، يرطب الجسم في الطقس الحار

فوائد الحلبة، اجعليه مشروبا ضمن روتينك اليومي حفاظا على الصحة

فوائد التوت، يقاوم الالتهابات بالجسم ويحارب السرطان ويقوى المناعة

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

مروان عطية يصدم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية