فوائد الكركم، يطهر الحروق ويقاوم الالتهابات ويحمي من السرطان

فوائد الكركم، الكركم من النباتات الشهيرة التي تستخدم كنوع من التوابل وله لون صريح ونكهة مميزة ويدخل فى صناعة الألوان والأدوية.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من النباتات التى تعد من الفصيلة الزنجبيلية وهو يتميز بلون صريح ونكهة مميزة ويستخدم في الطهي والوصفات التجميلية ويدخل في صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الكركم

وأضاف السيد، أن الكركم له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم مثل السيلينيوم والزنك والنحاس والمنجنيز وفيتامين سي والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد الكركم، فيتو

فوائد الكركم

وتابع، أن الكركم له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الكركم:

يساعد في علاج الصدفية والتهابات الجلد.

يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل.

يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.

يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.

يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.

يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي مهم لمرضى السكر، ولكن يجب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد في مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى علاج التهابات المعدة لاحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.

يساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوي المناعة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.

يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.