ماسك الكركم للوجه: الفوائد وكيفية الاستخدام

ماسك الكركم للوجه، من الماسكات المفيدة، والمعروف أنه يلعب دورًا رئيسيًّا في العناية اليومية بالبشرة منذ قرون، في الطب الهندي، وتشمل فوائد الكركم للوجه مكافحة حب الشباب والحفاظ على بشرتك متألقة.

ماسك الكركم للوجه

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن فوائد الكركم للوجه عديدة ومذهلة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

يعزز توهج البشرة الطبيعي

يمتلك الكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة إلى جانب مضادات للالتهابات. تعزز توهج البشرة.

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يوقف نمو شعر الوجه

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركم قد يؤدي إلى انهيار بصيلات الشعر على الوجه، وبالتالي توقف نمو الشعر في الوجه.

يساعد على علاج الصدفية

الكركمين يساعد في علاج الصدفية. قد يكون هذا نتيجة لخصائص الكركمين المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

يساعد على علاج حب الشباب

قد تساعد خصائص الكركم المطهرة والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في علاج حب الشباب.

حماية من الأشعة فوق البنفسجية

قد تساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة في علاج حروق الشمس وتوفر أيضًا الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي قد يسبب التعرض لها السرطان والتجاعيد وفرط التصبغ.

يمنع علامات الشيخوخة

خصائص الكركم المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تجعله حلًا فعالًا ضد علامات الشيخوخة. الكركمين الموجود في الكركم قد يمنع شيخوخة الجلد ويحسن الصحة العامة للبشرة.

يهدئ البشرة

قد يزيد الكركم من إنتاج الهيالورونان، مما يساعد على الاحتفاظ بالمياه في الجلد، وبالتالي يبقيه رطبًا. علاوة على ذلك، فإن خصائص الكركمين المضادة للالتهابات في الكركم قد تساعد أيضًا على تهدئة الجلد وتحسين التئام الجروح.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، طريقة عمل قناع الكركم للوجه في المنزل.

كيفية عمل ماسكات الكركم للوجه في المنزل؟

خشب الصندل والكركم

يساعد خشب الصندل (وزيته) في الحماية من سرطان الجلد.

المكونات والطريقة

رشة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من خشب الصندل

امزجي المكونات في وعاء. أضيفي بعض الماء للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على كامل وجهك ورقبتك.

اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

مرتين في الأسبوع.

الحليب واللوز والكركم

الحليب يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة. وفي الوقت نفسه، يُعرف اللوز بفوائد تجديد البشرة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من الحليب

1 ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز

رشة من مسحوق الكركم

امزجي المكونات في وعاء.

ضعيه بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد 20 دقيقة.

القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

الزبادي والكركم

حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي قد يقشر الجلد، الزبادي، إلى جانب الكركم، قد يعملان أيضًا على تحسين البشرة.

المكونات والطريقة

2 ملعقة صغيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من تراب القصار

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي القناع لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه

يمكنك عمله مرة واحدة في الأسبوع.

الصبار والكركم

الصبار له خصائص مضادة للأكسدة (10). هذه قد تعزز صحة الجلد وتحميه من المعتدين البيئيين.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

½ ملعقة صغيرة من جل الصبار

رشة من مسحوق الكركم

تخلط المكونات لتكوين عجينة ناعمة.

ضعي الخليط على وجهك بالكامل واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام جل الصبار المتوفر في السوق. ومع ذلك، فإن الجل الطازج أفضل بكثير من المنتجات المعبأة تجاريًا.

افعلي ذلك مرتين في الأسبوع.

ماسك الكركم

الكركم ونشا الذرة والعسل

العسل هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية. يعتقد البعض أنه قد يجعل البشرة متوهجة أيضًا. يعمل نشا الذرة كعامل ربط ويحافظ على القناع في مكانه.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة



امزجي جميع المكونات في وعاء وأضيفي الماء للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

قومي بإزالة القناع بالماء الفاتر.



القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الكركم المثالي لبشرة متألقة

يحتوي على كل ما يمكن أن يجعل بشرتك تتوهج وتشعر بالانتعاش.

المكونات والطريقة

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

½ ملعقة صغيرة من زيت اللوز

2 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

شوفان مطحون

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

ضعي العبوة على الوجه والرقبة. اتركيه لمدة 20 دقيقة.

قزمي بإزالته بقطعة قماش دافئة ورش الماء البارد على وجهك.

افعل ذلك مرة واحدة في الشهر.