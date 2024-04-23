فوائد البصل، يحمي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية

فوائد البصل، البصل من الخضروات الشهيرة التى لا غنى عنها فى أى منزل، لأنه يستخدم فى طهى معظم أنواع الطعام لمذاقه المميز.

وفوائد البصل، عديدة لقيمته الغذائية العالية وله رائحة نفاذة ونكهة قوية وهو فعال فى تقوية المناعة ومقاومة جميع الأمراض بالجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن البصل من الخضروات الشهيرة التى لها نكهة قوية ورائحة نفاذة وهو يحتوى على مواد كيميائية وعناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم مايجعله مضاد حيوي طبيعي او صيدلية متنقلة حيث يساعد فى علاج العديد من الأمراض كما يعمل على تقوية المناعة.

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أهمية البصل

وأضاف حلمى، أن البصل فعال فى تعزيز صحة الجهاز التنفسي ومقاومة الالتهابات والفيروسات بالجسم، كما يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الحلق، بشرط تناوله نيئا مع الاهل والليمون، لأن طهى البصل يفقده قيمته الغذائية، لذا يفضل تناول البصل نيئا.

عناصر غذائية مهمة موجودة في البصل

وتابع: إن البصل له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب ونسبة عالية من الألياف والبروتينات.

فوائد البصل، فيتو

فوائد البصل

وأوضح الدكتور محمد حلمي، أن من فوائد البصل التى تدفعنا لتناوله باستمرار حفاظا على الصحة:-

يعزز صحة القلب، ويحمي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

يساعد فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد في علاج السعال والزكام.

يعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.

يساعد في تقوية الجهاز العصبي.

يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ويرفع نسبة الكوليسترول النافع.

يحمي من السرطان لأنه مضاد أكسدة قوي جدا يحارب الشوارد الحرة خاصة سرطان القولون والمستقيم.

يحمى من الإصابة بمرض السكري.

يعزز صحة العظام، ويحمي من الهشاشة لأنه غني بالكالسيوم.

يساعد فى علاج بحة الصوت.

يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف، ويعزز إنتاج وعمل البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يساعد فى السيطرة على نسبة السكر في الدم "أنسولين طبيعي"، كما يحفز الجسم على إفراز الأنسولين.

يعمل على تحسين صحة الشعر والبشرة لغناه بفيتامينات k،c،A الذي يحمي من التصبغ وتأثير أشعة الشمس الضارة، وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي.