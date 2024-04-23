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منوعات

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دونا مع عائلتها في
دونا مع عائلتها في المطعم قبل تناول السوشي، فيتو

توفيت أم أمريكية بعد أقل من شهر من تناولها وجبة سوشي تحتوي على نوع من الفطر السام.

 وجبة سوشي تنهي حياة أمريكية 

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيويورك بوست" عاشت دونا فينتورا  أيامًا من المعاناة والألم بعد تناولها فطر "الموريل" السام المستورد من الصين، في أحد مطاعم السوشي الشهيرة في مونتانا الأمريكية.

 فطر الموريل السام

أصيبت دونا بمرض خطير بسبب التسمم الغذائي بعد ساعة واحدة فقط من تناول لفافة سوشي مليئة بسمك السلمون والفطر في مطعم Dave's Sushi المحلي.

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وأمضت دونا نحو أسبوعين وهي تتشبث بالحياة في وحدة العناية المركزة، إذ أكد الأطباء أن السموم الناتجة عن الفطر دمرت ببطء كبدها وكليتيها.

وقبل وفاتها بأيام، ألحق المرض أضرارًا بالغة بحلقها لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكلام، لذلك كانت تتواصل فقط من خلال كتابة الرسائل.

وقال زوجها إن من بين كلماتها الأخيرة  لست متأكدة من أنني أستطيع الاستمرار لفترة أطول لا أستطيع تحمل الألم.

وكانت دونا واحدة من شخصين توفيا بعد إصابتهما بمرض في الجهاز الهضمي بعد تناول السوشي في المطعم الشهير، وذلك بحسبما كشف تحقيق أجرته إدارة الصحة المحلية في مقاطعة جالاتين، فيما أصيب ما لا يقل عن 51 شخصًا بأعراض مرضية متنوعة.

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