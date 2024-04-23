كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

اصطدمت شاحنة سائقة بحفل عيد ميلاد طفل في ولاية ميشيجان الأمريكية بعطلة نهاية الأسبوع، وتبين أن سائقة الشاحنة كانت مخمورة، حيث أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة السرعة المروعة التي كانت تسير بها.

وقالت إن امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا اقتحمت نادي "سوان كريك للقوارب" في بلدة برلين بولاية ميشيجان الأمريكية، مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات في حفل عيد ميلاد، وأصيبت والدتهما وشقيق آخر بجروح خطيرة.

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وأفادت التقارير الأولية، أن ثلاثة أطفال وستة بالغين نقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح خطيرة. ولم يكن هناك تحديث لوضعهم الصحي.

ووثقت مقاطع الفيديو حالة الرعب التي حلت المكان لحظة وقوع الحادث.

وقال المدعي العام لمقاطعة مونرو، جيف يوركي، في بيان مقتضب أمس الإثنين، إن المحققين بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع المعلومات قبل توجيه الاتهامات إلى السائقة.

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