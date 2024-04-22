أخبار الرياضة اليوم.. تفاصيل مشادة مراقب مباراة الأهلي وإنبي مع عامر حسين.. غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت أزمة مباراة الأهلي وإنبي لتحديد بطل الدوري لمسابقة مواليد 2003 حالة الارتباك التي تسيطر على الكرة المصرية، حيث شهدت المسابقة نهاية مفاجئة بعد احتفال الفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

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وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهي 62 نقطة لكل منهما.

وتنفرد فيتو بنشر تقرير مراقب المباراة الذي يكشف الحاله التي وصلت إليها الكرة المصرية ويؤكد بما لايدع مجالا للشك أنها تسير بلا قانون أو لوائح حاكمة.

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، لأشعة خلال أيام من أجل حسم موقف مشاركته في مباراة مازيمبي بالجمعة القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض لاعب الأهلي للإصابة بكدمة أسفل الركبة قد تعيقه عن تدعيم خط الوسط أمام مازيمبي في الإياب.

فيما قال مصدر داخل الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني عقب انتهاء مباراة العودة أمام مازيمبي.

أضاف أن اللاعب ينفذ برنامج تأهيلي خاص للتعافي من الإصابة في الوجه بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

أثار فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضب جماهير نادي الزمالك، حيث ظهر موظفو وعمال فندق دريمز الغاني يحتفلون بفريقهم بعد التعادل مع الزمالك في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية

انتشر الفيديو في الساعات الأخيرة، وأظهر عمال وموظفي الفندق الغاني وهم يُقدمون ممرًا شرفيًا للاعبي فريق دريمز الغاني ويحتفلون بهم بعد التعادل في المباراة التي جرت في ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري يُقدر بـ 50 ألف مشجع.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب الفريق، أصبحا جاهزين لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال الصعود لنهائي البطولة.

وتابع المصدر بأن الشناوي وعاشور ما زالا في مرحلة التأهيل لذلك لن يلحقوا بمواجهة مازيمبي الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من العديد من الغيابات أبرزهم محمد الشناوي وإمام عاشور، بسبب استمرار خوض التدريبات التأهيلية نظرًا لخضوعهم لجراحة على مستوى الكتف، فيما يستمر غياب أليو ديانج، بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.

تترقب جماهير كرة القدم، قرار الاتحاد الأفريقية “كاف” بشأن أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري والتي ألغيت أمس الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا بشأن إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري مع نهضة بركان المغربي الذي كان من المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد، فى ذهاب نصف كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية فى العاصمة الجزائرية.

تقدم فريق زد إف سي علي نظيره الجونة بثلاثية نظيفة بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين المقام الآن باستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة أخبار الدوري المصري الممتاز.

وسجل بيتر موتوموسي هدف فريق زد الأول في الدقيقة 8 من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.بينما أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعدما انفرد بالمرمى ليضع الكرة في شباك الجونة.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعدما حاول صبحي سليمان إبعاد الكرة العرضية ليستقبلها البانوبي ويصوب في المرمى.

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة حاليا في الجزائر.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على بلدية ميلة الجزائري بنتيجة (40-19)، في الدور ربع النهائي.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين حجز الطعون المقامة من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وذلك بعد إعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

تضمن تشكيل اللجنة المؤقتة لمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، كلا من الدكتور حاتم الجندي، نقيب أطباء الأسنان رئيسا، نهي فهمي موظفة بديوان عام محافظة الدقهلية نائبا للرئيس، وفي العضوية الدكتور محمد العربي مدير مستشفى نبروه المركزي، محمد خورشيد مدير بنك.

شن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجوما على ثنائي الفريق، مؤكدا أنه لم يكن يريدهما خلال فترة قيادة الفريق في الفترة من 2016 حتى ديسمبر 2018.

وقال مورينيو لصحيفة تليجراف: "لا يزال هناك لاعبان في مانشستر يونايتد لم أكن أريدهما منذ خمس أو ست سنوات، أعتقد أنهما لا يمثلان الاحترافية بأفضل شكل ممكن لناد ذي بعد معين مثل مانشستر يونايتد".

ودخل مورينيو مع مانشستر يونايتد في العديد من المشكال مع لاعبيه مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو ولوك شاو وغيرهم،/ حيث تبقى من لاعبي مانشستر يونايتد الذين تدربوا تحت قيادة مورينيو كلا من شو وسكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وديوجو دالوت.