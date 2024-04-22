مورينيو منتقدا لاعبين من مانشستر يونايتد: لا يمثلان الاحترافية

شن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجوما على ثنائي الفريق، مؤكدا أنه لم يكن يريدهما خلال فترة قيادة الفريق في الفترة من 2016 حتى ديسمبر 2018.

وقال مورينيو لصحيفة تليجراف: "لا يزال هناك لاعبان في مانشستر يونايتد لم أكن أريدهما منذ خمس أو ست سنوات، أعتقد أنهما لا يمثلان الاحترافية بأفضل شكل ممكن لناد ذي بعد معين مثل مانشستر يونايتد".

ودخل مورينيو مع مانشستر يونايتد في العديد من المشكال مع لاعبيه مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو ولوك شاو وغيرهم،/ حيث تبقى من لاعبي مانشستر يونايتد الذين تدربوا تحت قيادة مورينيو كلا من شو وسكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وديوجو دالوت.

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وتوج مورينيو مع مانشستر يونايتد ببطولة الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي، وتعتبر آخر تجاربه التدريبية مع روما الإيطالي ورحل في شهر يناير الماضي بسبب سوء النتائج مع الذئاب.

التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

من ناحية أخرى، أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لخوض ديربي الغضب أمام الغريم إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو اليوم الإثنين، بمنافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مفاجأة، بجلوس المهاجم أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء، فيما يلعب رافائيل لياو دور رأس الحربة لمحاولة مباغتة إنتر.

كما دفع مدرب الروسونيري بيونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، ويتواجد كريستيان بوليسيتش بالجناح الأيسر.

تشكيل ميلان ضد إنتر

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ريجنديرز - ياسين عدلي - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: يونس موسى - كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

في المقابل، أعاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر، بنيامين بافارد ولاوتارو مارتينيز لتشكيل النيراتزوري الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يانوسومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

ترتيب إنتر وميلان

ويتصدر إنتر جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة، علما بأن فوز النيراتزوري بالديربي يمنحه رسميا لقب الاسكوديتو.