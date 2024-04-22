اتحاد العاصمة مهدد بالخروج من الكونفدرالية أو الخسارة 3-0 بسبب أزمة نهضة بركان

الكونفدرالية، تترقب جماهير كرة القدم، قرار الاتحاد الأفريقية “كاف” بشأن أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري والتي ألغيت أمس الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا بشأن إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري مع نهضة بركان المغربي الذي كان من المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد، فى ذهاب نصف كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية فى العاصمة الجزائرية.

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وقال الكاف: “لم تقَم مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، المقرر إجراؤها يوم الأحد 21 أبريل 2024 في الجزائر العاصمة، بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وسيتم عرض الأمر على الجهات المختصة، ويعتذر الكاف للرعاة وشركاء البث التلفزيوني والمؤيدين عن الإزعاج الذي تسبب فيه إلغاء اللقاء".

ونقل موقع "le 360 سبور" المغربي عن أحد خبراء القانون الرياضي، أن قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي سيعتمد على شرعية نهضة بركان في اللعب بقميصه موضوع احتجاج السلطات الجزائرية، ورفض الطعن الذى تقدم به الاتحاد الجزائري قبل المباراة، ما يؤكد شرعية قرار الفريق المغربى، وهو ما يعنى أن نادى اتحاد العاصمة سيتحمل مسئولية عدم إقامة المباراة، وبالتالى سيتعرض لعقوبة خسارة مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة مع غرامة 50 ألف دولار.

وأضاف الخبير، أن لجنة المسابقات التابعة لـ"كاف" ستنتظر تقرير مراقب المباراة قبل حسم القرار، مؤكدا أنه لا خوف على نهضة بركان بعد هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك أمرين لا ثالث لهما، الأول يتمثل في اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا في النتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل، والثاني إقصاء الفريق الجزائري مباشرة من نصف نهائي المسابقة واعتبار نهضة بركان متأهلا.

وقرر نهضة بركان، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، للمطالبة بتعويضات بعد قيام الاتحاد الجزائري، باستنساخ قمصان الفريق، وتجريدها من هويتها المتمثلة في خريطة المغرب.

وكان من المفترض إقامة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لكن جرى تأجيل اللقاء.

وتمسك نهضة بركان باستلام قمصان الفريق، والتي جلبها معه من المغرب، وتم حجزها في مطار هواري بومدين.

وحاول الاتحاد الجزائري، حل الأزمة، بتصميم قمصان جديدة لنهضة بركان، من أجل خوض اللقاء، لكن الجانب المغربي تمسك بموقفه.

ووصلت بعثة نهضة بركان، يوم الجمعة الماضي، إلى الجزائر، لكن أمن المطار احتجز بعض الأمتعة، بسبب تضمنها - حسب وصف المصادر - أغراض ممنوعة من دخول الجزائر.

إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان

وأعلنت تقارير إعلامية، إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي كان من المفترض أن تقام الأحد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب 5 جويلية 1962.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في الجزائر من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

قميص نهضة بركان المغربي سبب الأزمة، فيتو

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.