زد يضرب الجونة بثلاثية نظيفة ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

الدوري المصري، تقدم فريق زد إف سي علي نظيره الجونة بثلاثية نظيفة بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين المقام الآن باستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة أخبار الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول من مباراة زد والجونة

وسجل بيتر موتوموسي هدف فريق زد الأول في الدقيقة 8 من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.بينما أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعدما انفرد بالمرمى ليضع الكرة في شباك الجونة.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعدما حاول صبحي سليمان إبعاد الكرة العرضية ليستقبلها البانوبي ويصوب في المرمى.

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تشكيل زد أمام الجونة

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد اف سي تشكيلة فريقه لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق زد كالتالي:

تشكيل زد

تشكيل الجونة أمام زد

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة زد وضم كلا من:

مباراة زد والجونة

وفاز فريق زد إف سي على مضيفه الإسماعيلي 2-1،ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز سجل أحمد الصغيري هدف زد الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 44 أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني.

بينما سجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 72.

وفاز فريق الجونة على نظيره سموحة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة، بنفس الجولة.

وسجل أشرف مجدي هدف الفوز لصالح الجونة في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ترتيب الجونة وزد بعد الدوري

بهذا الفوز إرتفع رصيد زد إف سي 30 نقطة تقدم بها إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق الجونة عند 25 نقطة أبقت عليه في المركز السادس برصيد بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "

الدوري المصري، وإنطلقت اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي والزمالك بسبب ارتباطهما بمشوارهم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة.. 4 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

زد اف سي ضد الجونة

احمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفي عثمان حكم فيديو مساعد.

الداخلية ضد فيوتشر

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول وأحمد عبدالمنعم شعبان مساعد ثاني وعاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الاتحاد ضد الإسماعيلي

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول واسامة عبداللطيف مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.