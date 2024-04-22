دوري أبطال أفريقيا، الأشعة تحسم موقف "كوكا" من اللحاق بمباراة مازيمبي

الأهلي، يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، لأشعة خلال أيام من أجل حسم موقف مشاركته في مباراة مازيمبي بالجمعة القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض لاعب الأهلي للإصابة بكدمة أسفل الركبة قد تعيقه عن تدعيم خط الوسط أمام مازيمبي في الإياب.

فيما قال مصدر داخل الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني عقب انتهاء مباراة العودة أمام مازيمبي.

أضاف أن اللاعب ينفذ برنامج تأهيلي خاص للتعافي من الإصابة في الوجه بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وتسلم ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن مشاركة حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود الزنفلي مع فريق أهلي 2003 أمس أمام إنبي في ختام منافسات مسابقة دوري الجمهورية للشباب.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصل علي تسجيل لمباراة الترجي التونسي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس الأول في تونس وذلك من أجل دراسة الفريقين تحسبا لمواجهة أحدهما حال تخطي الأهلي عقبة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات كريم نيدفيد لاعب الفريق في مباراة العودة أمام مازيمبي الجمعة القادم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب نيدفيد عن مباراة الذهاب لاعتبارات فنية حيث خرج اللاعب من قائمة المباراة التي أعلنها مارسيل كولر ولكنه كان مرافقا لبعثة الفريق.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق على رفع نسبة المشاركة في تجديد تعاقده القادم خاصة وأن عقده الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لإعلان تجديد تعاقد عمرو السولية لمدة موسم واحد فقط مقابل 15 مليون جنيه.

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع مدافع اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف القادم.

وعلمت فيتو أن الأهلي تحرك من أجل حسم صفقة مدافع الفريق الجزائري بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

يخضع مروان عطية لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الثلاثاء لحسم موقفه بشأن العودة إلي قائمة الفريق في مباراة العودة أمام مازيمبي الجمعة القادم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوزا و7 تعادلات).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.