20 مايو، الحكم في دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين حجز الطعون المقامة من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وذلك بعد إعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.
واختصم الطعن الذي حمل رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كلا من:
١- وزير الشباب والرياضة
٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة
٣- مدير مديرية الشباب والرياضة
٤- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
٥- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك
نادي الزمالك
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.