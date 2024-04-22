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حوادث

20 مايو، الحكم في دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

نادي الزمالك،فيتو
نادي الزمالك،فيتو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين حجز الطعون المقامة من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت بتاريخ  ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وذلك بعد إعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

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واختصم الطعن الذي حمل رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كلا من:

 ١- وزير الشباب والرياضة 

 ٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة 

٣- مدير مديرية الشباب والرياضة 

٤- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 

٥- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك 

نادي الزمالك 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.

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