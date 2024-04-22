عباس شراقي يزف بشرى سارة بشأن منسوب النيل هذا العام (فيديو)

نهر النيل، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ارتفاع موسم الأمطار حاليًا على الهضبة الإثيوبية فوق المتوسط المعتاد.

وأشار شراقي إلى أن بحيرة فيكتوريا، واحدة من أكبر البحيرات في أفريقيا، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى سطحها، موضحا أنه يتبقى فقط 2 سم لتحقيق رقم قياسي جديد لم يحدث في التاريخ السابق للبحيرة.

أمطار المنطقة الاستوائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الأمطار هذا العام على المنطقة الإستوائية أعلى من المتوسط وهذا يعطي انطباعا بأن موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية سيكون مبشرا".

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الأمن المائي لمصر

وتابع: "هناك جهود كبيرة من الدولة للحفاظ على الأمن المائي لمصر من خلال مشروعات محطات معالجة الصرف الزراعي وتحلية المياه وتبطين الترع، ولن يحدث وفيات نتيجة العطش أو الجوع مثلما تتمنى إثيوبيا".

مياه أمطار الهضبة الإثيوبية

ولفت: "زيادة المياه في الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار هذا العام من شأنه زيادة منسوب مصر من مياه نهر النيل".



كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن آخر تطورات الموقف في سد النهضة، الذي يصفه بالسد الكارثي، مؤكدًا أن منسوب بحيرة سد النهضة يعادل نفس منسوب فترة الملء الرابع للسد.

تراجع منسوب المياه في بحيرة سد النهضة

وعن أزمة سد النهضة، أشار الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم إلى أن حجم التراجع الحالي في منسوب البحيرة يقدر بحوالي 7 مليارات في المتوسط، مؤكدًا أن ذلك يعني استعادة تلك الكمية والبدء في تنفيذ الملء الخامس بالسعة الجديدة من نهاية يوليو المقبل، وانتهاء الملء سيكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال هاني إبراهيم إنه مع نهاية أبريل الجاري ستكون مناسيب بحيرة سد النهضة في أدنى مستوى قد تشهده، وكمية الملء الخامس للسد ستكون من 18 إلى 20 مليار متر مكعب، مرجحة للزيادة، وبذلك تصل سعة بحيرة سد النهضة إلى 60 مليار، والسعة القصوى للبحيرة 74 مليار متر مكعب من المياه.