رغم أنف إثيوبيا.. باحث في الشأن الإفريقي يكشف تراجع مياه بحيرة سد النهضة.. صور الأقمار الصناعية تؤكد فقد السد 3 مليارات متر مياه خلال 65 يوما

أزمة سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، تراجع المياه في بحيرة سد النهضة، مؤكدًا أن الفاقد من المياه يصل إلى 3 مليارات متر مكعب، مؤكدًا خطًا إدعاء إثيوبيا أن الفاقد من المياه في سد النهضة أقل من ذلك.

3 مليارات متر مكعب فاقد لمياه في بحيرة سد النهضة

وعن أزمة سد النهضة، استعان هاني إبراهيم، في دراسته بشأن فاقد لمياه في بحيرة سد النهضة، بصور الأقمار الصناعية في الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل، مؤكدًا أن بحيرة السد الإثيوبي فقدت 3 مليارات متر مكعب في المتوسط خلال 65 يوما.

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وقال هاني إبراهيم "ماذا لو كانت فواقد السد الإثيوبي تفوق الأرقام التي ذكرتها الدراسات التي تناولت أمر السد؟ "خلال السنوات الماضية كانت جميع الدراسات التي تتناول فواقد السد الإثيوبي ترتكز فقط على معدلات البخر وبعهضا تراوح بين 1.8 و3 مليار متر مكعب وتجاهلت أو لم تكن لديها القدرة على تقدير جميع فواقد بحيرة السد الإثيوبي في جميع الظروف المطرية، لكثرة الروافد التي تغذي مجرى النيل الأزرق على طول مجراه ولغياب محطات الرصد أو لعدم تعاون إثيوبيا في نشر تلك البيانات بخلاف الفواقد الأخرى من التسرب وتشبع التربة بالمياه خلال عمليات الملء والتشغيل".

غياب البيانات الإثيوبية عن حجم فواقد المياه

وأوضح هاني إبراهيم "رغم غياب تلك البيانات الإثيوبية إلا أنه من الممكن تقدير حجم تلك الفواقد خلال مدة زمنية تنعدم فيها الأمطار، خلال الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل 2024، اختيار تلك المدة الزمنية بسبب توقف عمل ممرين الاستخدامات بالسد الإثيوبي في نهاية يناير وأصبح المنفذ الوحيد في تمرير المياه يعتمد على التوربينين المنخفضين، ومن خلال تحديد قدرة تلك التوربينات يمكن الاعتماد على حجم ما تم تمريره وحجم ما فقدته البحيرة".

وقال هاني إبراهيم في دراسته عن فواقد بحيرة سد النهضة: "صور الأقمار الاصطناعية خلال تلك الفترة لا تواجهها عوائق مثل انتشار كثيف للسحب وبناء عليه يمكن المقارنة بمزيد من الدقة، حجم البحيرة في 13 فبراير 2024 يعادل منسوب 617 مترا حوالي 39.3 مليار متر مكعب، حجم البحيرة في 18 أبريل 2024 يعادل منسوب أقل من منسوب 615 مترا، الذي يعادل 37 مليار متر مكعب التقدير أنه 36.5 مليار متر مكعب".

بحيرة السد فقدت 2.8 مليار متر في 65 يومًا

وأضاف "بما يعني أن بحيرة السد الإثيوبي فقدت خلال تلك الفترة 2.8 مليار متر مكعب في المتوسط خلال 65 يوما، ولكن هل المناسيب صحيحة؟ بمراجعة موقف البحيرة يوم 22 أغسطس قبل اكتمال الملء بحوالي 20 يوما يتضح ان منسوب 18 أبريل قريب جدًا من منسوب 22 أغسطس، وهذا يعني أن الوصول إلى منسوب 620 مترا بسعة 42 مليار متر مكعب من منسوب يوم 22 أغسطس، الغير معلوم حتى الآن، استغرق 20 يوما"

وأوضح هاني إبراهيم "وبمراجعة تقديرات سقوط الأمطار في تلك الفترة وحجم التدفق اليومي عند موقع السد يتضح أنه كان في حدود 400 مليون متر مكعب يوميًا وكان يتم تمرير كميات قد تصل الى 150 مليون في حالات نادرة وقد تنخفض إلى 30 مليون في اليوم الواحد، أي أن متوسط حجز المياه يوميا متوسط 250 إلى 300 مليون متر مكعب، كان معدل الأمطار أقل من المتوسط، أي خلال 20 يوما تم حجز 5.5 مليار متر مكعب".

معدل ارتفاع منسوب البحيرة من 25 و35 سم يوميًا

"وإذا خصمنا تلك الكمية من السعة البالغة 42 مليار متر مكعب سعة الملء الرابع تصبح كمية المياه يوم 22 أغسطس 36.5 مليار متر مكعب وهي تقترب جدا من منسوب 615 مترا أي أن تقديرنا أن منسوب البحيرة اقل من 615 مترا هو تقدير صحيح".

مزاعم آبي أحمد عن سد النهضة، فيتو

وعن منسوب مياه بحيرة السد قال هاني إبراهيم: "بصورة أكثر تبسيطا معدل ارتفاع منسوب البحيرة يوميا كان يتراوح بين 25 و35 سم يوميًا، وذلك حسب معدل الأمطار ومدى تحكم إثيوبيا في عمل ممرين الاستخدامات حينها، يوم 4 سبتمبر كان 618 مترا ويوم 1 سبتمبر كان 617 مترا وهو يتوافق مع يوم 13 فبراير".

وعن حجم تراجع بحيرة السد قال: "وبناء عليه يصبح حجم التراجع الحالي في بحيرة السد الإثيوبي حوالي 2.8 مليار متر مكعب خلال الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل الجاري أي خلال 65 يومًا".

وأضاف "حسب المتوسط التاريخي لمساهمة بحيرة تانا في إيراد النيل الأزرق خلال الفترة المحددة بـ 65 يوما يصل الى موقع السد ما يعادل 907 مليون متر مكعب. اذن وصل الى البحيرة 907 مليون متر مكعب ورغم ذلك استمرت في التراجع بما يعني ان التراجع لم يكن 2.8 مليار متر مكعب فقط بل كان 2800 مليون متر مكعب" مع كمية المياه التي كانت تصل إليها عبر تانا بلغت 907 مليون متر مكعب ليصبح مجموع ما كان في البحيرة فعليا 3.7 مليار متر مكعب!".

انخفاض كفاءة توربينات سد النهضة

وعن تمرير مياه السد عبر التوربينات قال هاني إبراهيم: "تمرير المياه من بحيرة السد الإثيوبي التوربنيين المنخفضين تبلغ قدرة التوربين القصوى 330 متر مكعب في الثانية، أي ما مجموعه 660 متر مكعب في الثانية بمعدل تدفق إجمالي 57 مليون متر مكعب يوميا، وهي تعادل كمية التمرير خلال الـ 65 يوما، مرهونة بعمل التوربينات بشكل متصل لا وهو أمر لا يحدث".

مكيدة سد النهضة، فيتو

وأكد أن "الفيصل هو منسوب النيل الأزرق عقب مغادرة المياه لموقع التوربينات، وبمراجعة منسوب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية تبين تراجع منسوب النيل الازرق بمقدار يصل إلى 2.5 متر في المتوسط، في الفترة من 10 فبراير إلى 10 مارس، يعني أن تشغيل التوربينات كان يخضع لتقليل في عدد ساعات العمل يوميًا أو تراجعت قدرة التمرير من الحالة القصوى إلى المتوسطة".

وكشف هاني إبراهيم عن تراجع منسوب بحيرة السد فقال: "صور الأقمار الاصطناعية أيام 18 فبراير و9 مارس تؤكد تراجع المنسوب بالفعل، وصورة 18 أبريل تظهر تراجع أشد في منسوب النيل الأزرق، بعد خضوع تشغيل التوربينين المنخفضين لعمليات توقف جزئية".

تراجع حجم بحيرة سد النهضة

وتابع قائلًا: "ما وصل إلى البحيرة وما كانت تتضمنه من مياه كمية الـ 3.7 مليار متر مكعب لم يتم تمريرها بالكامل، وأن التوربينات لم تصل إلى الحالات القصوى في التشغيل طوال تلك الفترة، وتراجع منسوب النهر يؤكد خطأ افتراض تشغيل التوربينات بشكل جيد".

أزمة سد النهضة، فيتو

وعن دراسته لتراجع مياه بحيرة السد قال: "قررت إجراء قياس على بحيرة تانا التي تساهم في توفير التدفق بشكل رئيسي للنيل الازرق خلال شهور انعدام الامطار. تم اختيار البدء من يوم 4 فبراير لان رحلة المياه من تانا إلى موقع السد تستغرق 5 أيام في فترة الفيضان، أما في فترة الجفاف تستغرق من 8 إلى 10 أيام"

وأضاف "لذلك قياس بحيرة السد الاثيوبي من 13 فبراير حتى 18 أبريل، لقياس حجم التراجع في بحيرة السد الاثيوبي مع وضع هامش خطأ تم تضمنيه في رفع نسبة فواقد مجرى النهر."

توقف عمل نفق بحيرة تانا بيلس

وعن منسوب بحيرة تانا قال الباحث في الشأن الإفريقي: "منسوب بحيرة تانا خلال الفترة من 4 فبراير 2024 إلى 13 إبريل 2024. حسب موقعين في رصد مناسيب البحيرات رصد الموقع الاول حجم الانخفاض حوالي 59 سم تعادل 1770 مليون متر مكعب (1.8 مليار متر مكعب). بينما رصد الموقع الثاني حجم الانخفاض حوالي 53 سم تعادل 1590 مليون متر مكعب (1.6 مليار متر مكعب)".

وقال: "سيناريو الانخفاض في المنسوب شهد ارتفاع في منسوب البحيرة خلال الفترة من 14 فبراير إلى 24 فبراير بواقع 3 سم، بمتابعة خزان رب "سعة الخزان 234 مليون متر مكعب مخصص منها 197.6 مليون متر مكعب للري" تبين تراجع جزئي في سعة الخزان".

تراجع بحيرة سد النهضة، فيتو

وأوضح هاني إبراهيم: "بمراجعة صور الاقمار الاصطناعية يومي 15 و20 فبراير تبين ان قناطر تانا كانت تعمل من خلال بوابتين بينما توقف عمل نفق تانا بيلس خلال تلك الفترة. وقدرة البوابة الواحدة في قناطر تانا تعادل 6 ملايين متر مكعب يوميًا، 42 مليون متر مكعب يوميا قدرة الـ 7 بوابات، وقدرة نفق تانا بيلس 160 متر مكعب في الثانية تعادل 13.8 مليون متر مكعب يوميا".

وصل لبحيرة السد مليار متر مكعب من بحيرة تانا

وكشف هاني إبراهيم أن "الكمية التي استخدامها في الداخل الإثيوبي للمياه من تانا إلى موقع بحيرة السد الإثيوبي يصل من ال 1.7 مليار متر مكعب إلى موقع السد، والفترة الحالية هي الأقل في الاستخدامات للزراعة وتردي الاوضاع في اقليم الأمهرا الذي يضم مشروع تانا بيلس وبعض المشروعات الأخرى بالقرب من تيس اباي 1 و2، إلا أننا سوف نعتمد على تقديرات السحب في مشروع تانا بيلس حسب آخر تقديرات مقنن الري في عام 2022 يتم توفير مياه للمشروع بقدرة 60 متر مكعب في الثانية حوالي 5 ملايين متر مكعب يوميا تعادل 345 مليون متر مكعب خلال الفترة من 4 فبراير الى 13 ابريل".

فاقد مياه بحيرة سد النهضة 3 مليار متر مكعب، فيتو

وأوضح هاني إبراهيم أن "التقدير الادق وصل إلى موقع بحيرة السد الإثيوبي 1 مليار متر مكعب من تانا، واستمرت بحيرة السد في التراجع بمقدار 2.8 مليار متر مكعب خلال الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل الجاري أي خلال 65 يومًا، ويصبح مجموع ما وصل إلى البحيرة 3.8 مليار متر مكعب، أما ما تم تمريره من خلال التوربينات في سيناريو التشغيل الأقصى 3.7 مليار، وهو ثبت خطأه ورغم ذلك تصبح الفواقد 100 مليون متر مكعب".