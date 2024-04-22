قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

قررت السلطات في ليبيا منح عطلة رسمية طارئة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وذلك بسبب التقلبات الجوية المرتقبة في عدد من مناطق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قرار العطلة قد استثنى العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وجميع من تتطلب طبيعة عمله مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

تداعيات سوء الأحوال الجوية في ليبيا

وفي إطار الإجراءات الاستباقية، صدرت تعليمات وتوجيهات لكل البوابات والمراكز الأمنية للوحدات كافة للحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية بها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

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وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي قد توقع أن تتأثر غالبية مناطق البلاد، من تقلبات جوية وذلك نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب

التغيرات المناخية في العالم

ويرجع عدد من الخبراء في التغيرات المناخية، التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من مناطق العالم من قبيل العواصف والأمطار الشديدة وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى التحولات المناخية.