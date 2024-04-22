7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بلقب الليجا للمرة 36.. المباريات المتبقية لثنائي الصدارة بعد مباراة الكلاسيكو.. وإنجاز غير مسبوق بالقرن الـ21

الدوري الإسباني، بات ريال مدريد على بعد خطوات قليلة من انتزاع لقب الدوري الإسباني من برشلونة حامل اللقب والفوز به للمرة الـ36 في تاريخ الملكي.

وأصبح تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني مسألة وقت بعد تكرار فوزه على غريمه برشلونة في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 في الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالجولة 32 من الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد.

وعزز ريال مدريد تربعه على صدارة الدوري الإسباني بعد رفع رصيده إلى 81 نقطة، ليوسع الفارق مع برشلونة أقرب ملاحقيه إلى 11 نقطة قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

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7 نقاط تفصل ريال مدريد عن حصد لقب الدوري الإسباني

وبالتالي، أصبح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بحاجة لحصد 7 نقاط فقط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة من أصل 6 مباريات متبقية، من أجل حسم تتويجه بلقب الليجا رسميا بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وحال تمكن الريال من الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى، فإنه سيرفع رصيده إلى 88 نقطة ليتساوى مع برشلونة مع حسم اللقب، حيث سيتفوق ريال مدريد علي برشلونة بالمواجهات المباشرة، وقد يحتاج ريال مدريد إلى عدد أقل من النقاط لحسم الدوري الإسباني بشكل مبكر أكثر، حال تعثر برشلونة في أي مباراة.

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو



ويتبقى لريال مدريد مباريات ضد ريال سوسيداد وقادش وغرناطة وديبورتيفو ألافيس وفياريال وريال بيتيس في الجولات المقبلة من المسابقة.

المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

سيلعب برشلونة في الجولات المقبلة أمام فالنسيا وجيرونا وريال سوسيداد وألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية.

ريال مدريد يحقق إنجازا غير مسبوق أمام برشلونة في القرن الـ21

حقق ريال مدريد إنجازا غير مسبوق أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.

وكان الريال قد هزم برشلونة، مساء أمس الأحد، بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المرة الأولى في القرن الـ21 التي يتقدم خلالها برشلونة مرتين خلال نفس المباراة على ريال مدريد بكلاسيكو الليجا ثم يخسر.

وحملت ثلاثية ريال مدريد، توقيع فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73) وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل ثنائية برشلونة، أندرياس كريستنسن (6) وفيرمين لوبيز (69).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ليتسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وبات الملكي على أعتاب التتويج بالليجا.

وحقق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).