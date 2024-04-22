ريال مدريد يحقق إنجازا غير مسبوق أمام برشلونة في القرن الـ21

ريال مدريد ضد برشلونة، حقق ريال مدريد إنجازا غير مسبوق أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.

وكان الريال قد هزم برشلونة، مساء أمس الأحد، بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المرة الأولى في القرن الـ21 التي يتقدم خلالها برشلونة مرتين خلال نفس المباراة على ريال مدريد بكلاسيكو الليجا ثم يخسر.

وحملت ثلاثية ريال مدريد، توقيع فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73) وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل ثنائية برشلونة، أندرياس كريستنسن (6) وفيرمين لوبيز (69).

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ليتسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وبات الملكي على أعتاب التتويج بالليجا.

وحقق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما تواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.