جمهور ريال مدريد يسخر من تشافي مدرب برشلونة بعد الكلاسيكو

الكلاسيكو، سخر مشجعو ريال مدريد من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، مساء أمس الأحد.

وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسبق أن أعلن تشافي في شهر يناير الماضي، أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وهتف مشجعو ريال مدريد في المدرجات أثناء المباراة "تشافي ابق" للسخرية من خسارة مدرب برشلونة في الكلاسيكو 3 مرات هذا الموسم.

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كما تجمع مشجعي ريال مدريد عند مدخل البرنابيو عقب المباراة، وظلوا يرددوا أيضا "تشافي استمر".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

وخسر برشلونة في كلاسيكو الدور الأول بالليجا بنتيجة 1-2، كما انهزم 1-4 في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الميرنجي.

وعلي صعيد آخر حقق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما تواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.