فوائد الزعفران، يحمي من الأمراض المزمنة ويقوي الذاكرة

فوائد الزعفران، يعد الزعفران من أقدم التوابل وأغلاها في العالم، وفوائد الزعفران للصحة عديدة وهامة، لذلك قد يلجأ لاستخدامه البعض، على الرغم من ارتفاع ثمنه بشكل كبير، فهو من أغلى أنواع التوابل والأعشاب في العالم، كما أن فوائد الزعفران للبشرة والشعر عديدة وهامة.

فوائد الزعفران للصحة

أكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الزعفران الصحية عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

مضاد للأكسدة

غني بمضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الجذور الحرة، وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

Advertisements

يعزز صحة الدماغ

يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق.

يساعد في علاج مرض الزهايمر.

يحسن صحة القلب

يقلل من ضغط الدم.

يحسن من تدفق الدم.

يخفض من مستويات الكوليسترول الضار.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد على الهضم.

يخفف من آلام المعدة والانتفاخ.

يعالج الإمساك.

يقوي جهاز المناعة

يعزز وظائف المناعة.

يقاوم الالتهابات.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يحسن من جودة النوم.

يعزز الرغبة الجنسية.

يحسّن من صحة البشرة.

يقوي البصر.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه على الرغم من فوائده العديدة، إلا أنه يجب استهلاكه باعتدال، وذلك لارتفاع سعره، ولإمكانية حدوث بعض الأعراض الجانبية مثل: الغثيان والقيء والصداع، خاصةً عند تناول جرعات كبيرة.

نصائح لاستخدام الزعفران

يمكن إضافة خيوط الزعفران إلى الماء الساخن للحصول على شاي الزعفران، أو إضافته إلى الطعام.

يمكن استخدام الزعفران لتنكيه الأرز واللحوم والدجاج والأسماك.

يمكن إضافة الزعفران إلى الحلويات والمعجنات.

فوائد الزعفران للبشرة

الزعفران

يعرف الزعفران منذ القدم بفوائده الصحية المتعددة، ويشمل ذلك فوائده للبشرة، وإليكِ بعض من أهم فوائد الزعفران للبشرة:

تفتيح البشرة

يحتوي الزعفران على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي البشرة لونها، لذلك، يمكن أن يساعد استخدام الزعفران على تفتيح البشرة، وتقليل ظهور البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة.

ترطيب البشرة

يُعد الزعفران مرطبًا طبيعيًا للبشرة، حيث يساعد على تحسين قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة. ويساعد ذلك على ترطيب البشرة الجافة، والحفاظ على مرونة الجلد، ومنع ظهور التجاعيد.

مكافحة الشيخوخة

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران على حماية خلايا البشرة من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، ويساعد ذلك على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج حب الشباب

يُعرف الزعفران بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

لذلك، يمكن أن يساعد استخدام الزعفران على علاج حب الشباب، وتقليل ظهور البثور، ومنع ظهور الندبات.

تهدئة البشرة

يُمكن استخدام الزعفران لتهدئة البشرة المتهيجة، والحمراء، والحساسة.

يساعد ذلك على علاج الحالات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

طرق استخدام الزعفران للبشرة

هناك العديد من الطرق لاستخدام الزعفران للبشرة، إليك بعض منها:

قناع الزعفران: اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الزعفران مع ملعقة كبيرة من الحليب أو الزبادي أو العسل.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

غسول الزعفران: أضيفي خيوط الزعفران إلى الماء الدافئ واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق.

استخدمي هذا الغسول لتنظيف وجهك صباحًا ومساءً.

تونر الزعفران: أضيفي خيوط الزعفران إلى ماء الورد واتركيه ينقع لمدة ساعة.

استخدمي هذا التونر لتنظيف وجهك بعد غسله.

كريم الزعفران: يمكنك شراء كريمات العناية بالبشرة التي تحتوي على الزعفران.