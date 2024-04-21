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حوادث

حبس عاملين بتهمة قتل وإصابة شخصين 4 أيام فى قنا

حبس عاملين بتهمة
حبس عاملين بتهمة قتل وإصابة شخصين 4 أيام فى قنا،فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس عاملين بتهمة قتل وإصابة شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى محافظة قنا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف. 

 

مقتل عامل وإصابة آخر بوابل من الرصاص في قنا

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغا من أحد المستشفيات استقبالها كلٍ من عاملين مصابين بطلقات نارية ووفاة أحدهما - مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقة المتوفـى اتهمت عاملين، مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة.

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وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم بمسكنه بندقية آلية وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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مركز شرطة ابوتشت مديرية أمن قنا مقتل عامل وإصابة آخر قطاع الأمن

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