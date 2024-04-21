هنية: انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل شرط التوصل لأي اتفاق
العدوان الإسرائيلي على غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد:" يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل للتوصل لاتفاق".
زيارة هنية إلى تركيا
وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال زيارته إلى تركيا، أن إسرائيل ترفض أن تكون تركيا وروسيا من الدول الضامنة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبالأمس السبت استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسماعيل هنية في اسطنبول، وبحثا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة.
وتناول الجانبان الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.
لقاء أردوغان وهنية
وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.
وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة، مؤكدين "أن إسرائيل ستدفع الثمن بسبب اضطهادها للفلسطينيين".
كما شدد أردوغان مجددا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في التحرّك خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو "مفتاح السلام الإقليمي وتحقيق سلام دائم في المنطقة".
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