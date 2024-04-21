الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

نيابة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل حرب الإبادة وتوجه لائحة اتهامات لشقيقة إسماعيل هنية

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

 كشفت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن لائحة اتهامات وجهتها لشقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  إسماعيل هنية، وذلك بزعم إرسالها "كلمات مديح له عقب عملية طوفان الأقصى ".

ويأتي ذلك في ظل تجاهل واضح لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

لائحة اتهامات موجهة لشقيقة إسماعيل هنية 

 ومن جانبه أفاد موقع "واينت" العبري في تقرير له اليوم، أن النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد صباح عبد السلام هنية، 57 عاما، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من سكان تل السبع، بجرم دعم منظمة إرهابية والتحريض.

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وأظهرت لائحة الاتهام أنه في 9 أكتوبر أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل عبر واتساب، بما في ذلك لشقيقها، تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس".

وفي وقت سابق اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية  إحدى شقيقات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قرب مدينة بئر السبع في النقب.

اعتقال شقيقة إسماعيل هنية 

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها، أن شقيقة هنية  كانت على  تواصل مع أعضاء في حركة حماس.

وذكرت تقارير إعلامية أن  شقيقة هنية التي تدعى  صباح عبد السلام هنية، تبلغ من العمر  57 عامًا، وتقيم مع عائلتها في تل السبع على بعد بضعة كيلومترات شرق مدينة بئر السبع.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية عناصر من أجهزة الأمن الإسرائيلية أثناء اقتحام منزلها.

وادعت  الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيليان في بيان مشترك أن قواتهم مع تعزيزات من حرس الحدود نفذت عملية أمنية أطلقت عليها اسم " شروق مبكر" اعتقلت خلالها قريبة لزعيم حماس تعيش في بلدة تل السبع شرق مدينة بئر السبع.

وأضاف البيان أن اعتقالها جرى للاشتباه بأنها أجرت اتصالات بقياديين وناشطين في حركة حماس وحرضت على تنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت في منزلها على وثائق ووسائل إعلامية وهواتف نقالة ومقتنيات تثبت تورطها في ما وصفتها بعمليات أمنية خطيرة ضد إسرائيل.

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النيابة العامة الإسرائيلية حماس إسماعيل هنية عملية طوفان الأقصى

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