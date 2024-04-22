وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات، اعرف التفاصيل

وظائف خالية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن وظائف خالية بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص.

وظائف خالية من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر حيث تتضمن عددا من الوظائف التالية:

وظائف خالية في شركة سنتر شاهين بمناسبة افتتاح فرع أكتوبر

العنوان: أبراج العالمية ش مكتبة جامعة 6 أكتوبر ميدان الحصري 6 أكتوبر

موعد التقديم: السبت والأحد 27 و28 أبريل من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

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وظائف خالية مطلوبة:

1. مدير فرع | يشترط الخبرة

2. مشرف أدوت منزلية | يشترط الخبرة

3. مشرف أجهزة كهربائية | يشترط الخبرة

4. مشرف مفروشات | يشترط الخبرة

5. مشرف كاشير | يشترط الخبرة

6. مشرف FMC | يشترط الخبرة

7. مشرف أمن | يشترط الخبرة

8. بائعون (منزلي - كهرباء - مفروشات)

9. موظف FMC

10. كاشير

11. موظف أمن

12. موظف كاميرات

13. عمال خدمات وتحميل



مكان العمل: أكتوبر - الحصري



متطلبات الوظيفة:

• جميع المؤهلات | عالي - متوسط - فوق متوسط - بدون مؤهل

• الحد الأقصى للسن 40 سنة

• موقف محدد من التجنيد



المميزات والحقوق:

• رواتب مجزية ( رواتب حسب كل وظيفة )

• حوافز بيع يومية / حوافز شهرية

• تأمينات اجتماعية



يجب ملء الاستمارة عبر الرابط والذهاب مباشرا على العنوان (أبراج العالمية ش مكتبة جامعة 6 أكتوبر ميدان الحصري 6 أكتوبر) يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل 11 صباحا حتى 5 مساء.

وظائف الشباب والرياضة في أسواق العثيم

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركتي أسواق العثيم مصر، وA2Z للملابس.

شركة أسواق العثيم مصر:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع.

2- مدير قسم الأغذية الطازجة.

3- مدير قسم الأغذية الجافة.

4- موظف FMC.

5- مشرف كاشير.

6- كاشير.

7- مشرف دليفري.

8- محضر طلبات.

9- منسق ممرات.

10- منسق مجمدات.

11- بائع عطارة.

12- بائع خضار وفاكهة.

13- مشرف بقالة.

14- بائع بقاله.

15- مشرف لحوم.

16- بائع لحوم «أفرنجي».

17- سائق فيسبا خاصة «يشترط امتلاكه فيسبا - موتوسيكل».

18- سائق رخصة مهنية «ثانية - ثالثة».

19- موظف أمن.

20- موظف نظافة.

أماكن العمل

تتوافر الوظائف السابقة بـ القاهرة في مناطق «مصر الجديدة / قباء / النزهة / الزيتون / عين شمس / حدائق القبة / منشية البكري / ولي العهد / مؤسسة الزكاة / مدينة نصر / المقطم / التجمع / الفسطاط / المعادي / زهراء المعادي».

شروط الوظائف

- جميع المؤهلات الدراسية «عالي - متوسط - بدون مؤهل».

- خبرة وبدون.

الحقوق والمميزات

- تامين طبي عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين.

- دورات تدريبية.

موعد وكيفية التقديم

للتقديم للوظائف، يُرجى ملء الاستمارة عبر الرابط والذهاب على العنوان (مركز شباب حلمية الزيتون)، يوم الأربعاء 24 أبريل من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءً.



وظائف شركة A2Z للملابس

أعلنت شركة A2Z للملابس، عن حاجتها إلى أخصائيات مبيعات براتب يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، في القاهرة.

شروط الوظيفة

- جميع المؤهلات الدراسية.

- خبرة من 1 سنة لـ 3 سنوات في المبيعات.

- للإناث فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوجد بدل مواصلات لبعض الفروع.

- يوم إجازة أسبوعي.

- تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

للتقديم يُرجى ملء الاستمارة عبر الرابط والذهاب مباشرة على العنوان (6036 كورنيش المعراج المعادي بجوار كارفور المعادي) يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من 10 صباحا حتى 4 مساءً.

وظائف كول سنتر للشباب

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة الوظائف المعلنة للشباب في شركة «إنترناشونال»، وهي: «كول سنتر بمجال التطوير العقاري»، وكول سنتر «بمجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية»، موضحة أن مكان العمل في حي العباسية بالقاهرة.

شروط الوظائف

- أن يكون المتقدم خريج مؤهلات عليا.

- ذكور وإناث.

- ألا يزيد سن المتقدم عن التقديم على الوظائف عن 27 سنة.



المميزات والحقوق

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- راتب شهري من 5000 إلى 5600 جنيه.

- يومين إجازة كل أسبوع مدفوعة الأجر.

- تأمين اجتماعي + تأمين طبي خاص.

للتقديم على وظائف خالية في شركة إنترناشيونال يرجى ملء الاستمارة والتوجه مباشر على العنوان المحدد وهو ميدان العباسية برج التطبيقيين الدور الثامن، يوم الإثنين والثلاثاء 22-23 أبريل 2024، بداية من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 4 مساءً.