الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بجامعة أسوان، اعرف التفاصيل

جامعة أسوان،فيتو
جامعة أسوان،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ  عن وظائف قيادية شاغرة بجامعة أسوان.

 

الوظائف المطلوبة 

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

 

الأوراق المطلوبة للتقديم 

 

وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي:

 1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).


2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.
3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة
الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).
4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.
5- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل , عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية 

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خطوات التقديم 

 

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او خارجها.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم 19 مايو المقبل.

 

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