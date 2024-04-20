أشرف صبحي يكرم الخطيب والفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية اللبناني، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية؛ الفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية، وذلك علي هامش ختام المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية.

يُنظم المؤتمر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة، للاحتفاء والاحتفال بتكريم عدد من نجوم الرياضة العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وأعلن الإعلامي اللبناني حسن شرارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة أمين عام الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، توصيات المؤتمر، وكذلك تنصيب سفراء الثقافة الرياضية العربية الجدد لعام 2024 وهم، البطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة والبطل الأولمبي المصري محمد علي رشوان والبطلة الأولمبية السورية غادة شعاع، ثم إعلان عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024.

وجاء أبرز الفائزين بجوائز المؤتمر لعام 2023 كما أعلنها الإتحاد المصري للثقافة الرياضية، وهم: محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بجائزة شخصية الثقافة الرياضية العربية، حيث تسلم الجائزة نيابة عنه سعد سلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنتين الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية السعودية، ومحمد بن يوسف المانع نائب رئيس مجلس الشورى القطري والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ورئيس الاتحادات الآفرو آسيوي والآسيوي والعربي والقطري لرفع الأثقال، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة وأستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان وعميد الكلية الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والمهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، والنجمة الأولمبية السورية غادة شعاع لاعبة القرن في بلادها بجائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية.

وكذلك منح جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام، لكلا من: الإعلامي السعودي عبد العزيز الشرقي رئيس تحرير جريدة الرياضية اليومية السعودية، الإعلامي المصري فايز عبد الهادي بمجلة الصقر القطرية، والمعلق الرياضي الإماراتي علي حميد أحد أبرز المعلقين الرياضيين العرب والإماراتيين، والإعلامي الجزائري يزيد مواقي أحد أبرز الإعلاميين العرب الذي عملوا في الإعلام الأوروبي، وبرنامج المجلة الرياضية أحد أبرز البرامج الرياضية العربية والذي يبث في المملكة الأردنية.

وأيضًا تكريم العداء المغربي سفيان البقالي والمصرية فاطمة عمر البطلة البارالمبية بجائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي، وتكريم خاص لشهداء دولة فلسطين في الحرب على غزة من الرياضيين بجائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء، ومعهم السعودي الشيخ فهد المالك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية وأمين صندوق الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والبحريني محمد حمادة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، والمغربي أحمد فراس أول لاعب عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1975، والعماني يونس أمان نجم منتخب بلاده، وجمهور النادي الإفريقي التونسي بسبب دوره الكبير مع فريقه لسداد غرامة الكاف وقدرها مليوني دولار من أجل فك الوقف عن المشاركة في البطولات، بالإضافة لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية في كل مباريات فريقه.

وجائزة الثقافة الرياضية العربية لإنجاز العام لدورة الألعاب الرياضية السعودية وللاتحاد المصري للسلاح وللمنتخب البحريني للسنوكر فئة الماسترز وللملاكمة المغربية خديجة المرضي أول عربية وإفريقية تتوج ببطولة العالم في الملاكمة، وأخيرًا، وجائزة الثقافة العربية الرياضية للعطاء لماراثون زايد الخيري.



وزير الرياضة يوجه اللجنة الطبية العليا بالاطمئنان على لاعب المقاولون بعد فقدانه للوعي

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا للرياضيين، بالاطمئنان علي حالة اللاعب لؤى وائل لاعب نادي المقاولون العرب، بعد فقدان كامل للوعي، وبلع لسانه خلال مباراة بلدية المحلة اليوم.

وقال صبحي: " نتابع الحالة مع مسئولي نادي المقاولون العرب بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على اللاعب والتأكيد على توفير أى مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب".

وبعد اتصالات ومتابعة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، تبين إستقرار حالة اللاعب مع وضعه تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة.

لؤى وائل مدافع المقاولون العرب، فيتو

طبيب المقاولون، حالة لؤى وائل مطمئنة

فيما قال الدكتور أيمن زين أن لؤى وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إستعاد وعيه بعد أن سقط مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام بلدية المحلة أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز.