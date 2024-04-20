السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تُشارك في افتتاح مسابقة REAL LIFE لطلاب الجامعة الأمريكية

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في افتتاح فعاليات مسابقة مشروع REAL LIFE لاتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، والتي تُعد حدثًا سنويًا عالميًا يهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة في تقديم حلول التنمية المستدامة.

أهمية دور الشباب في ريادة الأعمال البيئية

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور الشباب في ريادة الأعمال البيئية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. مشيرةً إلى أنّ "البيئة من المجالات المعقدة التي تتطلب جهودًا جماعية من مختلف الأطراف والمرجعيات لمواجهة مشكلاتها، وأن يكون الجميع قادرين على مواجهة هذه التحديات."

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وشددت فؤاد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير التعليم وتطويعه من أجل خلق مناخ داعم لتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة. مُضيفةً أنّ "أحد أكبر أحلامي عندما توليت مسئولية وزارة البيئة، أن أجد الشباب يحمون ويحافظون ويتواصلون مع البيئة، وأن يكونوا هم من يخلقون ويقدمون الحلول، وقتها ستكون مصر قادرة على رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة وكنوزها من مواردها الطبيعية."

وتناولت المسابقة هذا العام موضوع "ريادة الأعمال البيئية" كأحد الحلول الفعالة لمواجهة التحديات البيئية وتأثيراتها الاجتماعية. وتضمنت فعاليات المسابقة محاضرات لشخصيات مؤثرة، وزيارات ميدانية، وورش عمل تفاعلية حول الاقتصاد الدوار والتمويل المستدام والتأثيرات الاجتماعية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب من الجامعات المختلفة في المسابقة. مُشيرًا إلى أنّ "مع تعدد تعريفات التنمية المستدامة أصبح الاقتصاد الدوار حاليا هو قلب الاستدامة، مما يتطلب تحويله إلى خطة عمل تسرع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة."

وأوضح الدكتور صلاح الحجار، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، أنّ مسابقة REAL LIFE تهدف إلى خلق صلة بين التجربة الجامعية وفرص سوق العمل بتنمية مهارات الطلاب. مُؤكدًا أنّ "مشاركة الشباب في هذه المسابقة تُعد فرصة قيّمة لهم لعرض أفكارهم المبتكرة في مجال ريادة الأعمال البيئية والمساهمة في حماية البيئة."

تجدر الإشارة إلى أنّ مسابقة REAL LIFE تُعد أحد أقدم مشاريع اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، وتهدف إلى تمكين الطلاب من المشاركة في تقديم حلول التنمية المستدامة من خلال مشاريع ريادية مبتكرة.

وتُعد مشاركة وزيرة البيئة المصرية في افتتاح المسابقة تأكيدًا على اهتمام الحكومة المصرية بدعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة

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