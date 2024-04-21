الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأحد، 21 أبريل 2024، يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مقارنة بيوم أمس.

وأوضحت الدكتورة غانم أن القاهرة الكبرى ستسجل غدًا 29 درجة مئوية، بينما ستشهد باقي أنحاء البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. 

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وأشارت إلى أن غدا الإثنين، تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ستكون دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

ووصفت الدكتورة غانم أجواء جنوب مصر اليوم بأنها ستكون شديدة الحرارة، وبينت أن البلاد ستشهد أجواء مائلة للبرودة فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل على معظم أنحاء الجمهورية. 

وأكدت أن نشاط الرياح لن يكون ملحوظًا بشكل كبير اليوم وغدا، ولن يكون مثيرًا للأتربة أو الرمال، على عكس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اللذين تتعرض فيهما البلاد لمنخفض جوي يزيد من قيم درجات الحرارة بصورة ملحوظة نهارا.

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