الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 36% (فيديو)

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة وصول نتائج هذه الإصلاحات إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية.

خطة عاجلة لخفض الأسعار خلال أيام

وأوضح الدكتور عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن التوجيه الحكومي كان خفض الأسعار في غضون أيام وليس أشهر، ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.

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تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية

وأكد أمين عام الغرف التجارية أن متوسط انخفاض أسعار السلع وصل حوالي 22.2%، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها، وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% مع توقع تجاوزها الـ 30%.

اجتماعات مكثفة لضمان استمرار التخفيضات

وأشار الدكتور عز إلى أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.