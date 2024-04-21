في اليوم العالمي للابتكار، صندوق دعم النوابغ يُقدم حلولًا مبتكرة لمشاكل حقيقية (فيديو)

أكد الدكتور محمد الفران، مدير قطاع الشركات وتطوير الأعمال والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن العالم يحتفل اليوم، 21 أبريل، باليوم العالمي للإبداع والابتكار، لافتا إلى أنه تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين عام 2019 بهدف دعم المبدعين والمبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على أربعة محاور رئيسية: دعم النوابغ والموهوبين، دعم المبدعين، دعم رواد الأعمال، دعم منظومة الابتكار.



مزايا صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وأوضح الفران أن الصندوق يتعاون مع أكثر من 60 جامعة و40 منسقًا في مديريات التعليم المختلفة لتنفيذ برامجه، مشيرا إلى أنه خلال العام ونصف الماضية، استفاد أكثر من 18 ألف طالب وباحث من برامج الصندوق، كما تم رعاية أكثر من 280 طالبًا موهوبًا من خلال مراكز رعاية الموهوبين في مدارس وزارة التربية والتعليم، والأهم من ذلك، أن الصندوق تمكن من إدخال أكثر من 65 شريكًا صناعيًا للمشاركة في حل مشاكل حقيقية تواجه القطاع الأكاديمي المصري، إذ تم حل العديد من المشاكل المتعلقة بتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة إنتاج الطحالب، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وغيرها.



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وكشف مدير قطاع الشركات وتطوير الأعمال والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه تم حل مشكلة زيادة مدة حفظ الطعام من خلال تصميم هندسي متطور وتقنيات كيميائية حيوية، كما تم حل مشكلة زيادة إنتاج الطحالب باستخدام تقنيات هندسية وكيميائية حيوية أيضًا، وتم أيضًا حل مشكلة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية من خلال مشروع ابتكاري قام به أحد الباحثين في الجامعات المصرية.

