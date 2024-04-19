توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والرياضة لبناء قدرات الشباب

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون هام لدعم العمل البيئي للشباب وتعزيز دورهم في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الجهود البيئية، إيمانًا بأهمية دورهم في صياغة مستقبل مستدام لمصر.

أهداف البروتوكول:

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية وتكوين العقل النقدي لدى الشباب، وتعزيز دور الشباب في صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وإشراك الشباب في الحوارات المحلية والدولية حول قضايا المناخ.

كما يهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجال البيئة من خلال برامج تدريبية ودورية، وتنظيم فعاليات توعوية ورحلات بيئية للشباب، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين إدارة المخلفات في المرافق الرياضية والشبابية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية تحفز على النشاط البدني واللياقة البدنية.

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أهمية البروتوكول:

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا البروتوكول يعزز الشراكة بين وزارتي البيئة والشباب والرياضة، ويُساهم في نشر الوعي البيئي بين الشباب، ويُتيح للشباب فرصًا للمشاركة في العمل البيئي، كما يدعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أننا نسعى لتعزيز دور الشباب في صياغة السياسات والمبادرات البيئية وبناء كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات البيئية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي أننا نعمل على تعزيز الثقافة البيئية وتكوين العقل النقدي لدى النشء والشباب، وكذلك تعزيز دور الشباب في صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ والمشاركة في الحوارات المحلية والدولية حول قضايا المناخ."

ولفت صبحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع خطة عمل للأنشطة والبرامج المشتركة، وتبادل التقارير وضبط البرامج والمبادرات.

حل المشكلات الناشئة، وإجراء تقييم دوري لتأثير البرامج والأنشطة المشتركة.

جدير بالذكر هذا البروتوكول هو خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر، حيث يُساهم في تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة.