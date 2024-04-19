الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والرياضة لبناء قدرات الشباب

وزيرا الرياضة والبيئة،فيتو
وزيرا الرياضة والبيئة،فيتو

 وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون هام لدعم العمل البيئي للشباب وتعزيز دورهم في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الجهود البيئية، إيمانًا بأهمية دورهم في صياغة مستقبل مستدام لمصر.

 

أهداف البروتوكول:

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية وتكوين العقل النقدي لدى الشباب، وتعزيز دور الشباب في صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وإشراك الشباب في الحوارات المحلية والدولية حول قضايا المناخ.

كما يهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجال البيئة من خلال برامج تدريبية ودورية، وتنظيم فعاليات توعوية ورحلات بيئية للشباب، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين إدارة المخلفات في المرافق الرياضية والشبابية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية تحفز على النشاط البدني واللياقة البدنية.

Advertisements

أهمية البروتوكول:

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا البروتوكول يعزز  الشراكة بين وزارتي البيئة والشباب والرياضة، ويُساهم في نشر الوعي البيئي بين الشباب، ويُتيح للشباب فرصًا للمشاركة في العمل البيئي، كما يدعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أننا نسعى لتعزيز دور الشباب في صياغة السياسات والمبادرات البيئية وبناء كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات البيئية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي أننا نعمل على تعزيز الثقافة البيئية وتكوين العقل النقدي لدى النشء والشباب، وكذلك تعزيز دور الشباب في صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ والمشاركة في الحوارات المحلية والدولية حول قضايا المناخ."

ولفت صبحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع خطة عمل للأنشطة والبرامج المشتركة، وتبادل التقارير وضبط البرامج والمبادرات.
حل المشكلات الناشئة، وإجراء تقييم دوري لتأثير البرامج والأنشطة المشتركة.

جدير بالذكر هذا البروتوكول هو خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر، حيث يُساهم في تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيئة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الطاقة المتجددة قضايا المناخ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اللياقة البدنية

مواد متعلقة

الكركدية، مشروب صحي أم وهم علاجي؟.. إليك ما تقوله الدراسات

كيف نميز بين السكتة القلبية والسكتة الدماغية من خلال الأعراض؟

ضيف ثقيل على مصر.. 10 معلومات عن الذباب الصحراوي (إنفوجراف)

خطط خضراء لجنوب سيناء، تطوير قرية الغرقانة ومنطقة البلوهول وشرم الشيخ

مشكلات صحية خطيرة نتيجة التعرض المفرط للشمس (إنفوجراف)

احذروا الذباب الصحراوي، ضيف ثقيل على مصر يسبب لدغات مؤلمة وحكة شديدة

أزمة المناخ تهدد المجتمعات الأكثر ضعفًا.. تحديات هائلة للتكيف في الدول النامية والجزر الصغيرة.. والمناطق الفقيرة والمهمشة الأكثر تأثرًا

أستراليا تعرض استضافة مؤتمر المناخ COP 31

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية