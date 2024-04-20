السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي

اجتماعات الربيع للبنك
اجتماعات الربيع للبنك الدولي، فيتو

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان "هواء نظيف لكوكب الأرض" وذلك على هامش فعاليات "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جهود مصر لتحسين جودة الهواء

أكد الدكتور أبو سنة على أن جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الهواء بدأت منذ سنوات، إيمانًا منها بأهمية هذا الموضوع على المستوى الوطني والدولي، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في التصدي لقضايا تغير المناخ.

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دراسات وإجراءات

وشرح الدكتور أبو سنة أن هذه الجهود شملت إعداد دراسات مفصلة عن التكلفة الاقتصادية والصحية الناتجة عن تلوث الهواء، وتحديد القطاعات ذات الأولوية المسئولة عن تلوث الهواء، والتي أظهرت أن قطاع النقل يأتي بعد قطاع الطاقة كأحد أهم المصادر لتلوث الهواء، تليها قطاع المخلفات، ثم قطاع الصناعة، كما تبلغ التكلفة الاقتصادية حوالي ١.٣ من الناتج المحلي.

سياسات وإنجازات

وأشار الدكتور أبو سنة إلى اتخاذ الحكومة المصرية العديد من السياسات والإجراءات لإدماج الأبعاد البيئية في سياسات التنمية في مصر، والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة الهواء، خصوصا في محافظات القاهرة الكبرى.

ومن بين هذه المبادرات:

المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
مبادرة إزالة الرصاص من الوقود.
برامج نقل مسابك الرصاص خارج الكتل السكنية.
مشروعات لتحسين هواء القاهرة، ومنها البرنامج الحالي بين وزارة البيئة والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، وتغير المناخ، والذي يربط بين موضوع إدارة المخلفات والتحويل إلى الأتوبيسات الكهربية بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ.

تعاون دولي

وأشاد الدكتور أبو سنة بدور صندوق الهواء النظيف، الذي يقدم دعم مالي وفني للمشروعات المتعلقة بتحسين جودة الهواء، كما أعلن عن تقديم مؤسسة ضمان الاستثمار المتعدد التابعة للبنك الدولي ضمان بقيمة مليار دولار لمشروعات تلوث الهواء.

مشاركة فاعلة:

تأتي مشاركة مصر في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية البيئة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

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اجتماعات الربيع للبنك الدولي الدكتورة ياسمين فؤاد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة العاصمة الامريكية واشنطن محافظات القاهرة الكبرى ياسمين فؤاد

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