العدد (610) من «فيتو» وأبرز عناوينه: وقائع معاناة 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية من ضعف الراتب إلى المعاملة غير الآدمية

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تقارير الجهات السيادية تحسم قائمة المستبعدين.. وتصعيد أحد نواب محافظ القاهرة

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التغيير يشمل 13 محافظة.. وكشف الحساب يشمل قليلا من الإنجازات وكثيرًا من الإخفاقات

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