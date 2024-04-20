السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (610) من «فيتو» وأبرز عناوينه: وقائع معاناة 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية من ضعف الراتب إلى المعاملة غير الآدمية

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الصفحة الأولى من العدد (610) من جريدة فيتو

القمة تشعل أزمة فى الأهلى.. وكولر «على كف عفريت»

وقائع معاناة 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية من ضعف الراتب إلى المعاملة غير الآدمية

غزوة 5 شوال

خفايا «صراع القرن» بين طهران وتل أبيب وسيناريوهات

المواجهة الشاملة.. وخبراء: حكومة نتنياهو نجحت في صرف الأنظار مؤقتًا عن كارثة غزة

عصام كامل يكتب: «الحرب الإيرانية الصهيونية»..  فيلم أمريكى هابط

ملامح حركة المحافظين المرتقبة

تقارير الجهات السيادية تحسم قائمة المستبعدين.. وتصعيد أحد نواب محافظ القاهرة

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التغيير يشمل 13 محافظة.. وكشف الحساب يشمل قليلا من الإنجازات وكثيرًا من الإخفاقات

خطة وزارة الكهرباء لإنهاء كابوس تخفيف الأحمال وقطع التيار بالقاهرة والمحافظات

القمة كولر الأهلي طبيب امتياز 5 شوال صراع القرن طهران تل أبيب نتنياهو غزة الحرب الإيرانية الصهيونية حركة المحافظين الجهات السيادية محافظ القاهرة وزارة الكهرباء

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