نتائج التحقيقات الأولية في انفجار قاعدة كالسو العراقية

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، بحدوث انفجار وحريق داخل قاعدة "كالسو" العسكرية شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي، الجمعة، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الهيئة وإصابة 8 آخرين أحدهم من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة.

وأضافت: "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاجون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".

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وتابعت الخلية: "تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، كشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي: "لم نشنّ أي قصف داخل العراق ولا علاقة لنا بانفجارات قاعدة الحشد".

ويضم الحشد الشعبي تحت جناحه فصائل مدعومة من إيران، ما يجعل الحادث محطا للأنظار وسط التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل.

قوات الحشد الشعبي في العراق

وأكد الحشد الشعبي في بيان وقوع انفجار في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، وهي أحد مقرات الحشد الشعبي، وقد تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية كبيرة وعدد من الإصابات.

وأضاف البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

وبحسب «العربية»، اتهمت فصائل مسلحة عراقية دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء استهداف قاعدة "كالسو".

وقالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت فجر اليوم السبت "هدفا حيويا في إيلات" في جنوب إسرائيل في هجوم بطائرات مسيرة.

وأضافت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان أن الاستهداف جاء "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي"، بحسب بيانها.

استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وردًّا على سؤال وكالة «فرانس برس»، لم يحدد مسؤول عسكري ومسؤول في وزارة الداخلية الجهة التي تقف وراء القصف الجوي لـ قاعدة كالسو في محافظة بابل.

في بادئ الأمر، قال المسؤول في وزارة الداخليّة إنّ ذلك قد أسفر عن سقوط "قتيل وثمانية جرحى". لكنّ الحشد الشعبي، أفاد في بيان بتسجيل "إصابات" و"أضرار مادّية".

من جانبه، أفاد مسؤول عسكري بسقوط ثلاثة جرحى في صفوف الجيش العراقي. وقال إنّ "هناك مخازن للعتاد حاليا تنفجر بسبب القصف"، مضيفا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أيّ إصابات" أخرى.

وأكّد المسؤول في وزارة الداخليّة من جهته، أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي"، مضيفا أنّ "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".

تعليق جيش الاحتلال علي استهداف قاعدة كالسو

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه "لا يُعلّق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبيّة"، بحسب "فرانس برس".

يأتي هذا التطوّر الذي شهده العراق في سياق إقليمي متفجّر تُغذّيه الحرب الدائرة في غزّة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسيّة لتجنّب تمدّد النزاع.

ولا يزال رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني موجودا في الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.