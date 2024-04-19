النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتل على يد جاره في الدقهلية
صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر خلافات سابقة بينهما فى محافظة الدقهلية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
ضبط عاطل قتل جاره في الدقهلية
تلقى مركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.
وبسؤال شقيق المجني عليه اتهم عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم, وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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