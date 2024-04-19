الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتل على يد جاره في الدقهلية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر خلافات سابقة بينهما فى محافظة الدقهلية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

ضبط عاطل قتل جاره في الدقهلية 

 

تلقى مركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.

 وبسؤال شقيق المجني عليه اتهم عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.
 

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم, وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركز شرطة المنزلة مديرية أمن الدقهلية الامن العام النيابة العامة

مواد متعلقة

العقوبة المتوقعة لمواطن ورط زوجته في جريمة أخلاقية بالوراق

لحظة إشعال النيران في جسد مسن تدخل لفض مشاجرة في كرداسة (فيديو)

دفع حياته ثمنًا لفض مشاجرة، عامل خردة ينتقم من جاره بطريقة بشعة في كرداسة (فيديو)

عامل دليفري يروي تفاصيل مأساوية بعد الاعتداء عليه من عميل في المقطم

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق 3 محال تجارية بجوار محطة مترو حلوان

قرار قضائي جديد في اتهام مرتضى منصور بسب ممدوح عباس

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب محمود الخطيب

حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بالبساتين

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية