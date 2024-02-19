مصرع وإصابة 33 شخصا في انهيار أرضي بأفغانستان بعد تساقط ثلوج

أسفر انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان عن مصرع 25 شخصا على الأقل وإصابة 8 آخرين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

انهيار صخري بسبب الثلوج

وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق، في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام "بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية"، موضحا لوكالة "فرانس برس" أن الحصيلة قد ترتفع.

ولا يزال آخرون عالقين، حسبما أفاد مسؤول محلي الإثنين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.

وقال جميل الله هاشمي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان لوكالة فرانس برس، إن الثلج لا يزال يتساقط، وأجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".

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الانهيار الثلجي



واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان، امس الأحد، ما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

وأضاف هاشمي أن حوالى 20 منزلًا دُمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

ونورستان هي منطقة حدودية مع باكستان، تغطيها الغابات وجبال هندو كوش بشكل رئيسي.

وتشهد المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كلّ عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدّات اللازمة للإنقاذ.

وتأخر كثيرا تساقط الثلوج هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية في المناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي.

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