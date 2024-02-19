الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصرع وإصابة 33 شخصا في انهيار أرضي بأفغانستان بعد تساقط ثلوج

افغانستان، فيتو
افغانستان، فيتو

أسفر انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان عن مصرع 25 شخصا على الأقل وإصابة 8 آخرين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

 انهيار  صخري بسبب الثلوج 

وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق، في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام "بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية"، موضحا لوكالة "فرانس برس" أن الحصيلة قد ترتفع.

ولا يزال آخرون عالقين، حسبما أفاد مسؤول محلي الإثنين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.

وقال جميل الله هاشمي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان لوكالة فرانس برس، إن الثلج لا يزال يتساقط، وأجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".

Advertisements

  الانهيار الثلجي 


واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان،  امس الأحد، ما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

وأضاف هاشمي أن حوالى 20 منزلًا دُمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

ونورستان هي منطقة حدودية مع باكستان، تغطيها الغابات وجبال هندو كوش بشكل رئيسي.

وتشهد المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كلّ عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدّات اللازمة للإنقاذ.

وتأخر كثيرا تساقط الثلوج هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية في المناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي.

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

بسبب الانتخابات، باكستان تغلق المعابر الحدودية مع افغانستان وايران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

أفغانستان احترار المناخ الانهيارات الثلجية الاحترار المناخي أفغانستان وإيران

مواد متعلقة

بسبب الانتخابات، باكستان تغلق المعابر الحدودية مع افغانستان وايران

طالبان: زراعة المخدرات في أفغانستان وصلت إلى الصفر

حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

الأكثر قراءة

كشف غموض حادث مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخص يمني بالجيزة في أقل من 24 ساعة

مصدر: إحالة ميدو للجنة الانضباط غير قانوني

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيى السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

ثنائي الاتحاد وبيراميدز يدخل حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

تدافع وتحطيم زجاج باب المبنى الإداري خلال زيارة مجلس الأهلي للزمالك (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إجراء تجارب على الثيران لكشف أسرار الخصوبة عند الرجال

دراسة تكشف كيف يؤثر تقلص حجم القمر على البشر

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن حال رسول الله مع ربه (فيديو)

أدعية للزواج وتيسير الأمور في ليلة النصف من شعبان

ما حد البلوغ والسن التي يجب فيها الصوم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية