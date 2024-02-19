الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نتنياهو صور جهودنا وكأنها تمويل لحماس

ماجد الأنصاري المتحدث
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فيتو

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، أن تصريح نتنياهو عن مطالبة قطر بالضغط علي حماس للإفراج عن الرهائن هدفه المماطلة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 قطر تعلن التزامها بجهود الوساطة 

وأضاف الأنصاري، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين  نتنياهو، يعرف أن قطر ملتزمة من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن.

وتابع  المتحدث باسم الخارجية القطرية ، أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 رهائن أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وانهاء التصعيد.

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وألمح إلى أن نتنياهو صور جهودنا وكأنها تمويل لحماس رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع إسرائيل  والأطراف المعنية، مؤكدا مضي قطر بجهود الوساطة وعدم الالتفات لتصريحات هدفها الهروب من أزمات سياسية لرئيس وزراء الاحتلال.

ممارسة ضغوط أكبر على حركة حماس 

 وقبل وقت سابق دعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قطر إلى أن تقوم بممارسة ضغوط أكبر على حركة المقاومة حماس وذلك لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى لديها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ولم يتم التوافق على صيغة حول إطلاق الأسرى من غزة بين الاحتلال وحماس حتى الآن.

يأتي ذلك فيما زعم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جنوده يدخلون في أنفاق غزة ويدمرون البنية التحتية لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال نتنياهو إن الاحتلال يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات، لإبعادهم عن طريق الخطر وأنهم ملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل وهذا يعني إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف أنهم يترقبون إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الأحياء وهذا يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات صارمة.

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