الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل لاجتياح رفح

مدينة رفح الفلسطينية،
مدينة رفح الفلسطينية، فيتو

 أدانت دولة قطر بشدة التهديدات الإسرائيلية بغزو مدينة رفح، محذرة من كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.

 

مخطط إسرائيلي لغزو مدينة رفح الفلسطينية

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إحاطة حول الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب بيان الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، دعت الدوحة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا.

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إنهاء العدوان على غزة

 وحثت على العمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت المندوبة القطرية، برفع كافة القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو تنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي أن يدركا ذلك بعد أكثر من 7 عقود من الاحتلال والجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
 

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