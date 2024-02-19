الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

شيرين عبدالوهاب،
شيرين عبدالوهاب، فيتو

 بعد تداول الفترة السابقة أنباء عن رجوع شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بعد انفصالهما، قرر  الثنائي هذه المرة اتخاذ قرار بعدم تأكيد هذه الأنباء.

 واختتمت أمس المطربة شيرين عبدالوهاب أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بغنائها باقة من أروع أغانيها بالإضافة إلى أغاني نجاة التي تفاعل معها الحضور وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز الملاحظات على أدائها حيث تعتاد دائما شيرين عبدالوهاب بإثارتها للجدل:

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شيرين وأغنيتها مشاعر

وبدأت شيرين عبدالوهاب فقرتها بغناء أغنيتها مشاعر ولكن أظهرت الأغنية عدم قدرة شيرين في الدخول بأجواء الحفل وعدم الانسجام مع الموسيقى واستعانت في كل أغانيها بالقراءة من الورق أو الشاشة الإلكترونية التي أمامها لتقرأ منها كلمات الأغنية رغم أنها أغانيها التي قامت بغنائها مثل أغنيتي (حبه جنة ومشاعر) مما أثار غضب الجمهور على السوشيال ميديا.

وبدأت المطربة شيرين عبدالوهاب في الانسجام والدخول في أجواء الحفل عندما غنت "عيون القلب" لنجاة وبدأ الحاضرون يتفاعلون معها وسط أجواء طربية.

لطم شيرين عبد الوهاب عند غنائها حبه جنة

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع لشيرين عبدالوهاب وهي تلطم على وجهها أثناء غنائها أغنية حبه جنة.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: “كل حفلة لازم شيرين تحط بصمتها“ وخمن البعض قائلا إنها تلمح للجمهور عن علاقتها بحسام حبيب وقالت أخرى:”هي الأغنية دي اللي لازم تتغني كدا".

شيرين عبدالوهاب تحرج أحد منظمي الحفل

وخرجت المطربة شيرين عبد الوهاب عن المكان المخصص الذي من المفترض أن يقف عليه المطربون وذلك لتقدم أغنية الوتر الحساس ولتتفاعل وترقص مع الأغنية وسط المسرح.. وبعد الانتهاء من الأغنية وجهها أحد المنظمين للالتزام بالمكان المخصص للمطربين.

فأحرجته قائلة: "بيقول لي متقربيش علشان مفيش إضاءة.. قلت له: أنا أعمل اللي أنا عايزاه لأن نوركو منور الدنيا".

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

رغم القطيعة، تفاعل قوي لعمرو دياب على فقرة شيرين بحفل ليال سعودية مصرية (فيديو)

حفلات الليالي المصرية السعودية

وشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما شهد حضورا جماهيريا مميزا، وقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. وحدثت العديد من المفاجآت  بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

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المسرح الكبير بدار الأوبرا المطربة شيرين عبد الوهاب حفلات الليالي المصرية السعودية شيرين عبدالوهاب وزارة الثقافة

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