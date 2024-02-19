صلاح عبد الله ينشر صورا برفقة نجوم الفن بالليلة المصرية السعودية

نشر الفنان صلاح عبدالله مجموعة من الصور التي تجمعه بنجوم الفن في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية التي أقيمت أمس بدار الأوبرا.

وعلق عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات"انستجرام" قائلا: "مع حبايبي من الليلة الرائعة بدار الأوبرا المصرية".

وتعد مثل هذه المحافل الفنية فرصة لالتقاء الفنانين بعضهم البعض وقضاء أجمل الأوقات واسترجاع الذكريات،حيث تمنعهم ظروف عملهم من مقابلة بعضهم.

حفلات الليالي المصرية السعودية

وشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما شهد حضورا جماهيريا مميزا، وقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. وحدثت العديد من المفاجآت بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

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التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".

وأكملت: "سيكون هناك تعاون فني وثقافي على المستوى الرسمي في مصر والسعودية، وسيعطى الفرصة بإقامة حفلات تستوعب المواهب الفنية الصاعدة وليس فقط النجوم".